台灣疫情｜增23宗本土病例添2死　27日起疫情警戒調降為二級

台灣中央流行疫情指揮中心今日（23日）宣布，全台新增23宗新冠肺炎本土病例及1宗境外輸入病例，另新增2宗死亡個案。同時，台灣將自本月27日起將疫情警戒調降為二級警戒，集會活動人數上限將放寬至室內50人、室外100人。



新增本土病例為19宗男性、4宗女性，年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於今年7月10日至7月22日，其中11宗為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者。地區分布方面，以新北市最多，達13宗，其次為台北市及桃園市各4宗、宜蘭縣及高雄市各1宗；其中18宗為已知感染源，餘5宗關聯不明，當局將持續調查以釐清感染源。

截至目前，台灣累計15535宗確診病例，包括14228宗本土病例，1254宗境外輸入，36宗敦睦艦隊，2宗航空器感染，1宗不明及14例調查中；另累計106宗移除為空號。去年起累計784宗死亡病例，其中776宗屬本土個案，另8宗為境外輸入。

另一方面，行政院表示，院長蘇貞昌今日召開政院擴大防疫會議，會中根據指揮中心的防疫規劃，裁示將疫情三級警戒調降至二級，讓符合防疫指引的各行業、場所恢復活動。

政院官員表示，對於集會活動放寬至室內50人、室外100人，以及餐飲業若有適當防疫措施，包含隔板、梅花座等措施後，可開放內用一事，地方政府經溝通後對該通案原則並無意見。至於學校公用空間操場、籃球場及幼兒園等如何開放，官員表示有因地制宜的空間，地方政府可視疫情彈性處理。