台灣疫情｜增30宗本土病例添4死　屏東現台首名Delta變種病毒死者

台灣中央流行疫情指揮中心今日（22日）公布，全台新增30宗新冠肺炎本土病例及3宗境外輸入病例；另新增4宗死亡個案。本土個案回升下，指揮官陳時中表示，其中24宗已知感染源，處於掌握範圍，疫情控制中。

另一方面，屏東縣出現Delta變種病毒群聚感染案，枋寮鄉一對果農夫妻確診。據縣政府消息，果農妻已在昨日（21日）下午死亡，屬台灣Delta變種病毒的第一宗死亡個案。



新增本土病例為15宗男性、15宗女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於7月17日至7月21日。地區分布方面，以台北及新北最多，各達11宗，其次為桃園7宗、新竹1宗；其中24宗為已知感染源、5宗關聯不明、1宗調查中，相關疫情調查持續進行中。

輸入病例分別為一名未滿10歲台籍男童（7月8日自大陸返台）、一名20多歲美國籍男子（7月20日自美國到台工作）及一名20多歲台籍男子（7月20日自杜拜返台）。至於死亡個案，則為2宗男性、2宗女性，年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於6月1日至6月27日，確診日介於6月4日至6月29日，死亡日介於7月19日至7月21日。

截至目前，台灣累計有15511宗新冠肺炎確診病例，包括14205宗本土病例，1253宗境外輸入，36宗敦睦艦隊、2宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中；另累計106宗移除為空號。去年起累計782宗死亡個案，其中774宗為本土病例，另8宗為境外輸入病例。

另一方面，屏東縣Delta變種病毒群聚感染案從枋山鄉擴展到枋寮鄉，枋寮鄉一對果農夫妻確診。縣衛生局長施丞貴表示，72歲的果農妻本身有糖尿病和高血壓病史，其6月29日確診後被收治在負壓隔離病房，惟情況一直沒有好轉，插管治療，至昨日下午病況急劇惡化，最終不治，縣府會依嚴重特殊性傳染性肺炎個案協助家屬進行後事處理。

據悉，屏東縣共有17宗感染最早在印度發現的Delta變種病毒，除上述枋寮鄉果農夫妻，其餘15宗皆為枋山群聚。