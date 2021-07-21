台灣疫情｜增16宗本土病例添5死　賴清德：疫情已大致受控

台灣中央流行疫情指揮中心今日（21日）公布，全台新增16宗新冠肺炎本土病例及9宗境外輸入病例；另新增5宗死亡個案。



新增本土病例為11宗男性、5宗女性，年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於7月12日至7月19日，其中6宗為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者。地區分布方面，以台北市最多，達9宗，其次為桃園市5宗、新北市2宗；其中9宗為已知感染源，4宗關聯不明、3宗疫調中，當局將持續調查以釐清感染源。

境外輸入個案均為年齡介於20多歲至70多歲的男性，其中2宗自菲律賓入境、7宗自印尼入境，入境日介於6月24日至7月20日。而上述病例中，有6宗為犯罪集團偷渡客，指揮官陳時中為此感謝邊境人員努力。至於死亡個案方面則為2名女性、3名男性，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月25日至6月29日，確診日介於5月29日至7月7日，死亡日介於7月15日至7月19日。

截至目前，台灣累計有15478宗確診，包括14175宗本土病例，1250宗境外輸入，36宗敦睦艦隊、2宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中；個案中累計106宗移除為空號。去年起累計778宗死亡病例，其中770宗屬本土，另8宗為境外輸入。

賴清德表示台灣現在疫情已大致控制住。（台灣總統府）

台灣副總統賴清德今日以錄影方式參加「2021亞洲生技大會」（BIO Asia–Taiwan 2021）線上開幕時提到，台灣現在疫情已大致控制住，展望未來，如何藉由是次危機繼續超前部署、全面檢視防疫體系，盤點生技產業的優劣，為下一次危機預做準備，將是台灣在亞洲努力的重點。

台灣疫情已導致三級警戒超過2個月，指揮中心昨日（20日）表示，疫情已處可控狀況，當局將與各縣市地方政府討論警戒降級措施指引。陳時中則在今日表示，這兩天會公布相關降級指引，至於降級後是否取消室內5人、室外10人的限制，陳時中表示，如果降至二級，有關規定當然會放寬，但如果沒降就不會放寬。

另外，當地新冠疫苗接種進展，包括「疫苗混打」的相關探究亦備受關注，對此台北醫學大學口腔衛生學系教授嚴明芳整理海外混打疫苗研究，如瑞典研究阿斯利康疫苗（AZ疫苗）與莫德納疫苗混打，西班牙、德國、英國等將AZ疫苗與BNT疫苗（香港稱「復必泰」）混打，發現混打的中和抗體濃度，均要較單一注射AZ或BNT等疫苗要高，目前證據皆傾向混打的保護效果存在。