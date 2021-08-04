陸委會擬修法強化核心關鍵技術不外流　相關科技人員赴大陸須審查

台灣陸委會日前預告修訂《兩岸人民關係條例》，規定受政府一定補助、從事涉及「國家核心關鍵技術」業務的人員，赴中國大陸須經審查。未經申請即赴陸者，最高可處1000萬元（新台幣．下同）罰款。



陸委會在官方網站上公告《兩岸人民關係條例》第9條、第91條修正草案。前者規定「國防、外交、科技、情報、大陸事務或其他相關機關從事涉及國家安全、利益或機密業務的人員，以及受上述機關委託，從事涉及國家安全、利益或機密公務的個人或民間團體、法人、機構成員，赴中國大陸應經過申請」。受政府機關（構）委託或補助達一定標準，從事涉及「國家核心關鍵技術業務」的個人或民間團體、法人、機構成員；受委託、補助終止或離職後未滿3年者，進入中國大陸也應經過申請。

對於「國家核心關鍵技術」的標準、委託或補助計劃的認定範圍，以及其他應遵行事項的辦法，將由科技部會商有關機關，成立科技小組規範。相關部會將篩選較為敏感的科技項目，例如農業科技、製造業關鍵技術、航天及衛星科技、海洋科技、先進集成電路設計及製程技術、網絡安全關鍵技術等，經所屬部、會、署核定後，提報科技小組。

經濟部稱，科技業界人士不在新法例的範疇內。（資料圖片）

草案並提到，具上述身分、欲申請赴陸的人員，會由內政部、國安局、法務部、陸委會及相關機關組成的審查會進行審查。

至於第91條修正草案則明訂，上述人員未經審查許可而赴陸，可處200萬元以上、1000萬元以下罰款；違反返台通報義務者，委託或補助機關得處2萬元以上、10萬元以下罰款。

台媒《自由時報》引述不具名官員強調，現行兩岸條例規定，政務人員、縣市首長等須申請許可才能去中國，本次修正增訂科技人員，是為保護國家安全，因關鍵技術是跟人走的，人流管理有其必要，藉此強化核心關鍵技術不外流中國。不過，經濟部解釋，新法例是規範接受政府機關委託或補助之國家關鍵技術人員，包括工研院、資策會等法人部分計劃與人員將適用，而科技業界人士不在範疇內。

值得一提是，內政部早在7月初也有修正發布《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》第33條附表3規定，提高邀請大陸人員來台專業交流的資格門檻，主要是將原規定「短期專業交流」邀請單位應立案或登記「滿1年」提高為「滿3年」。