兩岸關係｜邱太三履新陸委會主委　稱兩岸交流勢必要恢復

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-23 21:45

台灣陸委會今日（23日）舉行主委交接典禮，新任主委邱太三履新。邱太三表示，在後疫情時代，兩岸交流勢必要恢復。在談及「九二共識」時，邱太三稱，陸方做了新的加註後已讓台灣民眾無法接受，希望雙方能務實判斷未來的交流。

今日上午，大陸委員會舉行主委交接典禮，在行政院政委羅秉成見證下，卸任主委陳明通將印信交給新任陸委會主委邱太三。

邱太三說，面對著後疫情時代，兩岸交流勢必一定要做恢復，這段期間也有很多對兩岸未來能春暖花開的期待，自己會秉持這個期許竭盡全力。

談及「九二共識」時，邱太三表示，陸方在「九二共識」做了新的加註後，已經讓台灣民眾無法接受。如果堅持，不但達不到效果，甚至還會有反效果，「那還會繼續做，我實在無法理性的去理解」，希望雙方能務實來判斷未來的交流。

邱太三稱，政府跟陸委會對大陸從沒有惡意，各項措施的推動都是務實並能夠增進兩岸交流正向效益，期待雙方未來能務實面對，在正面效應前提下積極推動。

邱太三指，政治層面或許比較敏感，加上過去雙方累積的互信也許還不足，未來希望能在各方面不斷提升，累積彼此間的互信，克服更高層次的問題。

大陸外交部部長王毅近日表示，希望美國停止縱容「台獨」分裂勢力。對此，邱太三稱，陸方所講的「台獨」概念在台灣也眾說紛紜，台灣的堅持底線是指主權與民主。

（中央社）