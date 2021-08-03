東京奧運｜小S遭指台獨　藍委籲北京介入：勿坐視網紅決定話語權

台灣藝人徐熙娣（小S）因在社交平台上支持台灣東奧選手，提及「要請國手吃飯」，引起大陸網民不滿，並指控她是「台獨」。

國民黨立委李貴敏今日（3日）在Facebook發文，呼籲大陸當局勿坐視話語權由極少數起鬨的網紅決定，「失去台灣人心絕對不會比較好」。



徐熙娣（小S）因支持台灣東奧選手，引起大陸網民不滿。（微博@小S）

李貴敏在文中加上「替國手加油哪有錯」、「兩岸角力殃及藝人」兩項標籤。她表示，大陸部分網民出征「洗版」小S等藝人，「相信是極少數人無知甚至是刻意挑撥兩岸關係的舉動。但問題在於，這些網紅連黑影都沒看到就開槍，對岸商家、品牌只想着保平安，暫停藝人代言以脱離風暴圈，這樣幾次下來，兩岸關係與民間互動不就陷入惡性循環？大陸當局難道不聞不問，坐視話語權由極少數起鬨的網紅決定？ 」

李貴敏強調，小S在台灣出生、長大，小S支持參加東京奧運的台灣選手，幫家鄉的選手加油有何問題，就是幫獲勝的台灣選手開心而已，反問與台獨有甚麼關係；就算自家人同場競技，也是各憑本事，強者勝出，「為家鄉的選手祝賀、為精彩的事賽喝采，那裏錯了？有誰非幫誰加油不可嗎？」

她指出，奧運強調的是運動斷開政治，讓運動員成為主角，追求更好的表現。大陸的國家隊也讓許多來自台灣的選手移地共同訓練，共同提升實力，此舉正是兩岸攜手互助共榮的重點。

李貴敏表示，台灣不等於台獨，愛台灣也不代表支持台獨，「真沒必要去出征為台灣國手加油的藝人！請勿放任網路攻訐傷害兩岸間之情誼，也不要製造假想敵及不必要的爭議來傷害兩岸迄今僅存的公約數」，否則「失去台灣人心絕對不會比較好」。