蘇彝士運河擱淺長榮貨輪終抵英國港口　變觀光熱點數十名民眾圍觀

因卡在蘇彝士運河而名聞國際的台灣長榮海運長賜輪（Ever Given），周二（3日）終於停靠到英國的菲力斯杜（Felixstowe）港，比原訂日期晚了四個月。



英國衛報報導，長賜輪在菲力斯杜港也成為觀光焦點，當地時間下午4:30，數十位民眾特別帶著椅子、望遠鏡到港口來看這艘長400公尺長、22萬噸的超大貨櫃輪進港。

遲到4個月終抵英國 無數人前往朝聖打卡（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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長賜輪3月23日擱淺在蘇彝士運河後，成為海運史上最嚴重的交通阻塞事件之一。影響數百艘船隻的航程，有些還因而被迫繞道非洲南端。

根據蘇彝士運河管理局的估算，長賜輪卡船事件造成的損害最終超過10億美元。衛報說，起初長賜輪船東日本正榮汽船主張事故錯在運河管理當局，認為運河管理局不應在天候不佳的情況下，仍准許長賜輪航進運河，而且管理局沒能證明船隻本身有何過失。

不過最終在7月時，雙方敲定賠償合約，被扣留的長賜輪終於重獲自由。長賜輪離開蘇彝士運河時還舉辦了歡送儀式，儘管一開始有爭端，正榮汽船後來說：「我們公司將會繼續是蘇彝士運河的忠實常客。」

長賜輪抵達英國這個最繁忙的貨櫃港口之前，在荷蘭鹿特丹港卸下18,300個貨櫃；下個停靠港口是德國漢堡。

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