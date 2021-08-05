奧恰洛夫Twitter提台灣被出征　微博改稱「中國台北」陸網民狂讚

德國3日在東奧男子桌球團體賽中戰勝台灣，德國老將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）賽後於多個社交平台上發文紀念，但卻因內文提到「Taiwan」被內地部分網民出征，認為應該寫成「Chinese Taipei」。最後他改文將「Taiwan」刪掉。

奧恰洛夫4日下午又在微博發文提及該場比賽，這次完全沒有提到「Taiwan」，而是以「中國台北隊」稱呼，受到許多中國大陸網民讚賞。



前世界球王奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）在社群平台上發文，致敬這是場「艱難的勝利」，帖文中的「Taiwan」遭到大陸部分網民出征後，他改文將「Taiwan」移除。（Facebook及Instagram截圖）

東京奧運乒乓球男子團體賽8月3日進行8強賽，台灣由中華台北隊的莊智淵、陳建安、林昀儒出賽，對上德國好手，但最終以2：3落敗，不過整場比賽戰況激烈，頗受觀眾好評。

代表德國出戰的前世界球王奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）在Twitter、Facebook及Instagram上發文，致敬這是場「艱難的勝利」，帖文中直接稱呼台灣為「Taiwan」。然而帖文隨即遭到大陸部分網民「出征」，要求將文字改為「Chinese taipei」。奧恰洛夫隨後修改相關帖文，原本的「win against Taiwan」被改成「win today」。

台灣在奧運會的參賽隊伍名稱是「中華台北」（英文：Chinese Taipei），中國大陸傳媒和網民則一般將之稱作「中國台北」。

奧恰洛夫4日下午2時多在微博發文，文中再次提到與中華台北隊的比賽，但用字以「中國台北隊」取代之前的「台灣」。

帖文發出才一個多小時，立刻就湧入超過2萬則留言，許多大陸網民都讚賞奧恰洛夫使用「中國台北」這個字眼：「細節好評：一、中國台北隊。二、不忘加油中國隊！」、「真是中國的老朋友！」、「非常有修養，被他圈粉了！」、「大概被台灣人自作多情嚇到了吧」、「好尊重中國，好喜歡他」。