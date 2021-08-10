立陶宛副外長：駐台灣機構並非外交部主管　遴選專業人才任代表

立陶宛副外長艾德梅納斯（Mantas Adomėnas）受訪時透露，駐台灣代表處的運作時間與名稱等細節尚未定案，可能會使用「Lithuanian Representative Office」（立陶宛代表處）或「Lithuanian Trade Representative Office」（立陶宛貿易代表處），「in Taipei」或「in Taiwan」也尚未定案。



立陶宛外交部副部長艾德梅納斯（右）透露不會由外交部主責駐台代表處，也不會由外交部指派代表。（Facebook@Adomenas）

不過，艾德梅納斯指出，有別於一般外交機構的隸屬性質，立陶瓷駐台灣機構的主責部門將是該國經濟與創新部（Ministry of Economy and Innovation）。艾德梅納斯又稱，不同於大使館的任命機制，駐台灣機構代表將透過公開遴選專業人才產生，目前相關法案正在國會審議。台媒中央社報道，如此一來立陶宛外交部就不會是駐台灣機構主責部會，其「大使」也不會是外交系統出身的外交官，並非嚴謹意義上的外交機構。

據此前消息，台灣與立陶宛已經確定在彼此設立駐地機構，台灣將在立陶宛設立的代表處名為「駐立陶宛台灣代表處」（The Taiwanese Representative Office in the Lithuania），與以往台灣慣常使用的台北經貿文化辦事處有頗大分別。最特別的是，駐立陶宛台灣代表處使用的英文名稱是「Taiwanese Representative Office」，字面意思就是「台灣人的代表處」，並非「台灣代表處」。