台灣人不喜歡當兵？徵兵制不合理地方太多　網民提改變一點即搶手

當兵在不少地方都是男性的應盡義務，當然台灣也不例外，但隨著現今義務役的入伍時間越來越短，就有網友發現「台灣人仍不喜歡當兵？」便藉此發文詢問背後的原因，更引起許多網友回應討論。



原PO在PTT上以「為什麼台灣人不喜歡當兵？」為題發文，軍人是一種保衛台灣的榮耀，也因為當過軍人才知道保衛台灣的辛苦，沒有人保衛台灣的話會很容易被別人侵略，但「為什麼台灣人感覺都不喜歡當兵？」

不少網友便開始針對原PO的問題提出看法：

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