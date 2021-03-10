台軍被爆吃飯不付錢　區區2千台幣竟諸多刁難　業者上網怒揭黑幕

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-03-10 19:32

一名台灣飲食業者氣憤的上網表示，台陸軍步兵營訂了25份脆皮雞腿便當後，竟為了區區2千元台幣諸多刁難，遲遲不肯付錢，怒而上網揭發：「訂便當不付款……不要錢請你們了！當是勞軍了！」

「我怎麼記得以前我們都是經由上官確認，由補給處零用金註明代墊，之後再慢慢弄完程序（無論是需要發票或是任何單據都無所謂，先給上級長官簽名確認無誤代墊即可）。」有便當業者爆料自己被國軍欠款，還不斷拖延時間，讓他氣的表示錢乾脆不要了當勞軍算了！

點圖看看該名業者提供的照片證據▼▼▼

社員陳雯在爆料公社發文：「訂便當不付款，國防部所屬台中成功嶺？區區2000元。1.飯到時不付說匯款，2.隔幾日要報帳號才匯（已報知），3.又告知要影印存款簿。不要錢請你們了！當是勞軍了！」業者氣憤的表示，台軍3月3日訂購，然後他3月6日送去一號門，被告知要用匯款，結果3月8日告知要給帳號（已告知），卻在3月9被告知要影印存款簿。影印好要給誰？怎給也沒講，真的夠累！

「訂便當的人的錯，要下訂前沒跟店家說清楚請款流程，如果店家接受再下訂。雖然沒說是誰訂的，查一下就知道是誰了要倒大楣了，過2天連長就會去付錢了。」有了解跟公家機關作業的網友就留言回應：「正常如要跑流程才請款是要先跟商家說好的，不是交易完成才說要跑流程請款！」、「菜鳥遇到新老闆！錢的大小不是問題，問題是一個不肯先墊，一個不知道流程複雜」、「只要發生軍民糾紛，被釘的永遠都是國軍」、「國軍請款步驟如下：1.填寫請款單要蓋店發票章（大小章），2.一份入帳委託書＋存摺封面影本＋收據發票，3.送出日起算3天內入帳。謝謝光臨，歡迎下次再來！」

也有熟悉SOP的網友解釋：「我覺得現在的軍中有人思想可能不同吧！軍中請款跑流程是肯定要的（無誤），長官在伙食方面本就相信交給伙委處理就好，但長官怎麼知道該伙委不會先墊付，可能是怕長官又罵，伙委常常被罵的，我相信當過兵的都知道，伙委是屎缺，再還有，可能就是伙委承辦人根本不想自己墊付，整個照流程走而已，這樣子爆料，該伙委完蛋外，整連受處罰，無奈職業軍人也無義務先墊付，只能說作業加以前的代墊的思想，造成此誤會，雖然沒有指名道姓，但光那個章，就吃不完兜著走了。」

而最後業者因為爆料後如願以償的在晚上收到了國軍單位的付款：「感謝大家！成功嶺步四連已經匯款。明應該處理退款或捐款。打擾大家了！晚安。」

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