吳亦凡事件｜台灣饒舌歌手瘦子點名批評：誤人子弟從亂用skr開始

加拿大籍藝人吳亦凡因涉嫌誘姦，目前遭北京警方刑事拘留，但身為大陸「頂流藝人」的他，過去創造了「你有Freestyle嗎？」、口頭禪「skr」等流行金句，掀起一波效仿的流行熱潮。台灣饒舌歌手瘦子在一場直播中，直言不諱點名批判吳亦凡，稱「他有流量，所以他說什麼話大家就信什麼話，所以講難聽一點，這是誤人子弟就是從這邊開始」。



瘦子對吳亦凡使用skr很不苟同，藉直播暢談「個人意見」。（instagram＠瘦子mjfceo）

台灣饒舌歌手瘦子8月8日開啟Instagram直播與歌迷相聚，期間看見有網友提及「skr」一詞，他忍不住糾正：「skr不是一個詞啊，不要再講skr了，嘖。」瘦子認真說到，skr不是形容詞，「不要聽一些奇怪的導師亂教，他不知道自己在講什麼。」

隨後瘦子直接點名吳亦凡，「誰說這是這一個形容詞的？誰開始的？吳亦凡開始的。」他直言，「你今天身為一個導師，身為一個評審，你是公眾人物，你站在節目上面你就有責任去為你說的話負責。」

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瘦子指出，skr是國外的狀聲詞，用來形容車子的聲音而已，並非用來形容事物很屌、很酷，「從頭到尾都不是這個意思，但是他是吳亦凡，他有流量，所以他說什麼話大家就信什麼話。」他無奈表示，「所以講難聽一點，這是誤人子弟，就是從這邊開始，不要亂講話，真的，它不是一個形容詞。」

不過瘦子也不忘強調，這些只是他的個人淺見，「如果有人覺得不一樣，那我覺得沒毛病喔，真的，你想怎樣就怎樣。」而他直播期間，有超過1萬人同時在線上觀看，一番言論一出，隨即掀起不小的討論度。

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