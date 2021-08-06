吳亦凡事件｜傳吳母為救兒欲認都美竹做兒媳　父子多年緣慳一面

加拿大籍男星吳亦凡早前遭內地網紅都美竹大爆「選妃潛規則」，涉及吸毒和強姦未成年少女後，被警方拘捕。近日，網上廣傳吳母為救兒子，欲找尋都美竹幫忙，同時吳亦凡父母的背景亦疑似曝光。不過消息皆未得到當事人證實。



據網傅消息指，吳母發現事態不妙，正積極找辦法聯絡都美竹，求對方一起救吳亦凡出來，甚至希望認都美竹做兒媳婦，成為一家人。不過案件受到公眾關注，官方多次發聲要求嚴懲。故此都美竹就算不追究，案件也會依法處理。

此外，網傳吳亦凡的案件由其母一手造成，消息還披露了他父母的情況。消息人士表示，吳亦凡原名李嘉恆，爸爸被傳叫李開明，畢業於清華，武大碩博連讀，現任生態環境部華南環境科學研究所副所長。

消息指，吳母同樣畢業於名牌大學，曾就讀於武漢水利電力學院，該校後來和其他學院合併，組建成現在的武漢大學。吳亦凡的父母在武漢大學相識相戀，不過雙方結婚後沒多久就離婚。吳亦凡跟隨其母移民加拿大，後來遠赴韓國當練習生出道。

據網民爆料，早年吳父有想過去加拿大看望自己兒子，但是被吳母拒絕，耗費很多力氣都沒有見到。後來吳亦凡回國發展，吳父想見一面，依舊被拒絕。

吳亦凡早年在接受採訪時，就曾說過自己還是個小孩子的時候，父母就離婚了，從小在單親家庭中長大，爸爸這個身份彷彿在生活中消失了一般，從來沒有來看過自己，父子兩人也從來沒有溝通交流過，一直都是和媽媽兩個人生活。

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當記者問他父親有沒有試着回來過的時候，吳亦凡也只是搖搖頭說自己不知道。哪怕是之後成名了，也沒有聯繫過他。據悉，吳母對兒子也有着十足的掌控欲，一直跟着兒子工作生活。哪怕吳亦凡參加綜藝節目，主辦方第一個要討好的也是吳母，防止錄節目期間吳亦凡不配合。

另一方面，據中國社交平台微信公眾號「洛杉磯華人資訊網」周四（5日）消息，隨着吳亦凡事件持續發酵，更多受害人浮出水面。其中，洛杉磯一名受害者首度出現向KW律師事務所尋求法律援助。該所律師王婧指出，若情況屬實，可依照美國法律進行起訴和賠償，她鼓勵受害者勇敢發聲。

消息指，該名受害者向王婧律師表示，吳亦凡在洛杉磯「選妃」已經是留學圈公開的秘密，她此前就曾被吳亦凡助理邀請參加聚會，整個活動非常神秘，每個人都必須上繳手機以防止拍照和錄像。聚會中大家輪流唱歌，期間也有人拿出白色小藥片，她喝多了之後不知道發生了什麼，醒來意識到在她不清醒的時候與吳發生了性關係。

消息披露，該名受害者坦言，此前她一直擔心受到輿論的攻擊，像都美竹一樣被指責為「蕩婦」，甚至告她欺詐勒索，由於事情發生時她的意識不夠清醒，事後也未能留下太多保護自己的證據，因此始終沉默不敢言。