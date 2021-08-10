台媒：4000噸級旗艦嘉義艦領頭　美台海巡船艦首度聯合操演

台灣傳媒報道，美國和台灣在今年3月25日簽訂台美海巡合作了解備忘錄後，雙方周二（10日）在花蓮外海28浬處首度舉行聯合操演，其中台灣方面更是派出4000噸旗艦級嘉義艦領頭，共4艘巡防救難艦參與。



嘉義艦上配置有鎮海火箭彈系統。（總統府提供）

報道指，編號CG5001的嘉義艦在8月9日抵達台東花蓮港，翌日率領編隊包含1000噸級台東艦、600噸級成功艦及100噸級巡防艇，前往花蓮外海28浬處，與美國海岸巡防隊艦艇實施聯合操演。報道稱，海巡官員證實確有台美聯合操演情事，不過地點並非在台灣領海，未有更多回應。

報道更稱，今次是美國與台灣的海巡單位首度聯合操演，雙方均相當低調。演練以救難及海上反恐名義進行，美、台雙方算是在海事合作上跨出了第一步。

據此前報道，3月25日，台灣駐美代表處與美國在台協會（AIT）共同簽署「設立海巡工作小組了解備忘錄」。外交部長吳釗燮表示，上述備忘錄是拜登（Joe Biden）政府上任後，美國與台灣簽署的第一項正式文件，是台海合作重要的里程碑，展現美台持續將彼此的交流與互動制度化的決心，並朝全方位合作伙伴邁進。透過備忘錄，台灣海巡署將與美國的海岸巡防隊創建更密切的合作關係，共同確保印太地區海域安全及海洋資源永續發展。