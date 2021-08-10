台灣獨派民調：若北京武力犯台　逾6成人願意上戰場

獨派色彩濃厚的「台灣制憲基金會」8月10日公布民調，指近八成台灣民眾支持制定新憲法，讓台灣邁向正常國家，若北京武力犯台，約六成五的台灣民眾會為了保護台灣而上戰場。數據也顯示，67.9％認為自己是台灣人，若中國與台灣只能擇一，則認同自己是台灣人的比例上升至89.9％。



「台灣制憲基金會」公布民調指，台灣民眾支持台灣制定新憲法成為「正常國家」的比率為77.8％，不支持的僅12.3％。相關數據和上次4月調查相比，支持制新憲者上升23.4％，不支持者下降5.9％。（多維新聞）

這份民調採市話電話調查，對象為18歲以上的台灣民眾，調查時間為8月3日至6日，共完成1,071份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。

調查指出，在政黨認同方面，31.1％支持民進黨、12.4％支持國民黨、11.4％支持民眾黨、3.8％支持時代力量、3.8％支持基進黨、其他政黨0.8%。不偏任何政黨的比例為27％，未表態的9.7％。從趨勢來看，民進黨支持度較上次的4月微升3.1％、國民黨下降4.8％、民眾黨上升6.4％，時代力量與基進黨變動不大。

台灣民眾支持台灣制定新憲法成為「正常國家」的比率為77.8％，其中非常支持50.8％、還算支持27％；不支持的僅12.3％，其中非常不支持5.1％、不太支持7.2％。相關數據和上次4月調查相比，支持制新憲者上升23.4％，不支持者下降5.9％。

民調也指出，75.6％的台灣民眾對美國有好感，對日本有好感的更達83.9%，與其相反的是，對中國大陸反感的也達70.2％，不論是美國或日本，均有超過九成的人希望與其建立外交關係。另外，若北京武力犯台，70%的民眾認為美國會協防台灣，20.2％認為不會；64.1％認為日本會協防台灣，26.1％認為不會。而台灣有64.3％的民眾願意為了保衛台灣上戰場，大於不會的28.3％。

民調也問及台灣民眾的認同問題，67.9％認為自己是「台灣人」，認同自己是「中國人」僅1.8％，兩者皆是的為27.9％。若只能在「台灣人」與「中國人」之間擇一，那認同自己為「台灣人」的比例將達89.9％，認同自己是「中國人」的比例微升至4.6％，未明確表態者翻倍達4.5％。

對於兩岸關係，38.9％民眾偏獨立，50.1％偏維持現狀，4.7％偏統一，較上次的2020年12月相比，偏獨立者上增加7.6％，偏維持現狀下降6.2％，偏統一下降2.1％。