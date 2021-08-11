中國召回駐立陶宛大使　陸學者：「台灣辦事處」動搖兩國關係

立陶宛近來與台灣互動熱絡，允許蔡英文政府以「台灣」名義設立「代表處」，惡化與北京的關係。大陸外交部8月10日宣布召回駐立陶宛大使。對此，有大陸學者認為，立陶宛不斷在台灣問題上挑釁，已經直接影響到兩國外交關係的政治基礎。若立陶宛繼續一意孤行，中方反制恐怕會向其他領域擴散。



綜合《澎湃新聞》等內媒報道，8月10日，中國大陸外交部宣布，近一段時間，立陶宛政府不顧中方反覆交涉、曉以利害，宣布允許台灣當局以「台灣」名義設立「代表處」。此舉公然違背中立兩國建交公報精神，嚴重損害中國主權和領土完整。中國政府對此表示堅決反對，決定召回中國駐立陶宛大使，並要求立政府召回駐中國大使。「我們敦促立方立即糾正錯誤決定，採取切實措施，消除惡劣影響，不要在錯誤的道路上越走越遠。」

對此，中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建表示，今年5月，立陶宛在退出中國中東歐「17+1」合作後，在雙邊關係上有不少動作，尤其是在台灣問題上不斷挑釁，已經直接影響到兩國外交關係的政治基礎。

報道稱，召回中國駐外大使在中國對外關係史上並不多見，上一次還要追溯到1995年，當時因美國政府允許李登輝「訪美」，中方召回了時任駐美大使李道豫。

崔洪建指出，在對外關係中召回大使，客觀上會對兩國間的正常交往造成影響，立陶宛在中國核心利益上挑釁中國，才使得中國做出如此選擇。不過到目前為止，召回大使仍然表明雙方還是希望將問題限制在一個可以管控的程度，控制在外交領域而不向其他領域擴散，接下來就要看立陶宛方面是否會繼續一意孤行，這要取決於立方是否意識到問題的嚴重性。

據悉，7月20日，立陶宛允許蔡英文政府在當地成立「駐立陶宛台灣代表處」（The Taiwanese Representative Office in the Lithuania）；8月7日，立陶宛外交部副部長曼塔斯·阿多梅納斯（Mantas Adomnas）甚至表示，「立陶宛將在國際義務範圍內，運用一切方法幫助台灣，希望他國能看到立陶宛的例子，支持台灣不用害怕。」

大陸外交部8月10日宣布召回駐立陶宛大使，以表達對該國近期在台灣問題上違反一中原則的動作。圖為大陸外交部發言人趙立堅。（Twitter＠趙立堅）

至於此事是否會影響整體中歐關係，崔洪建認為，立陶宛是歐盟國家，歐盟一貫強調所謂外交一致性，但歐盟在此事上可能會出現分化。一方面，部分國家可能會對立陶宛表達某種支持，與此同時，其他國家則不認同在涉台問題上採用立陶宛的方式，因此短期內歐盟不會就此事形成一個統一立場。

他說，「如果立陶宛繼續挑戰中國核心利益，歐盟會面臨一種比較尷尬的境地，一方面會暴露出歐盟內部處理對華關係時的差異性，同時歐盟又會想盡力體現出它們的一致性，二者如何平衡會是擺在歐盟面前的難題。」