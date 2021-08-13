蔡英文赴美國民主峰會？　胡錫進：北京反擊料超95年台海導彈危機

拜登將於12月9日至10日舉行線上虛擬的「民主峰會」，並將在約一年後舉行第二次面對面峰會。大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進認為在這場分裂的會議中，最直接挑釁中國的有可能是台灣問題，並建議中共應清楚表明絕不接受蔡英文參與此次會議，否則將製造挑戰「一個中國」的機會，同時也要做好台海高烈度較量的思想與軍事準備。



《環球時報》總編輯胡錫進認為北京應該清楚表明絕不接受蔡英文參加拜登召集的民主峰會。否則將挑戰「一中原則」。（視覺中國）

對於拜登的民主峰會，胡錫進表示，該峰會等於把世界各國強行定義成民主的和非民主或「獨裁」的國家，所以肯定是一次分裂世界的會議。其中，最有可能挑釁中國的是台灣問題。

而外傳美方可能邀集台灣領導人與會。對此，胡錫進指出，中國必須現在就清楚表明態度：「我們決不接受美方邀請蔡英文參加此次會議。讓她與各國元首和政府首腦參加同一個會議，出現在同一個屏幕上，那將是對一個中國原則的宣戰。」

胡錫進說，美方如邀請台灣參加峰會需要參照「亞太經濟合作組織」（APEC）作法，否則將是干預台灣問題的一次嚴重升級，中共絕不會坐視美台以這種方式突破底線，屆時「台海必出現前所未有的驚濤駭浪」。

白宮近期宣佈，拜登將在12月以視訊方式召開領袖民主峰會，邀集世上民主政體領袖共襄盛舉。（AP）

因此，胡錫進表示，現在就要「正告」美台，民主不是一個可以把「台獨」也安全塞進去的筐。如果華府製造一個美國及各國領導人與蔡英文共同會晤的場景，等於公開承認台灣「國家」地位，從外部打破台海地區政治現狀。所以中方唯有採取斷然措施，做出決定性的迎頭反擊，以捍衛一中原則。

胡錫進舉例，1995年，時任台灣「總統」李登輝參加母校康奈爾大學校友會活動為名義獲准訪問美國，釀成嚴重台海危機，解放軍向台灣島周圍發射了導彈。這次拜登如果邀請蔡英文參加峰會，性質更為嚴重。北京當局唯有做出比1995年那次更高烈度的反應才成比例，如果走到那一步，中方需要形成反「獨」促統的長期效果，而不是僅限於一次臨時性反應。

1995年，李登輝訪問美國，中共進行準備武力攻台的軍事演習。 解放軍第二炮兵部隊和南京軍區分別向台灣外海試射導彈，舉行兩棲登陸作戰演習，美國則緊急調動兩個航艦戰鬥群進入海峽，海峽一時戰雲密佈。（圖源：維基百科公有領域）

胡錫進提醒，美台關係近來不斷「切香腸」式冒進，並有藴藏着搞大動作的野心，而現在又逢中國大陸遏制「台獨」手段和資源快速增長的時期。面對複雜局勢，胡錫進提到中方需要敢於亮劍，以實際行動打擊美台氣焰，確保一中原則處於主要地位，因為這對削弱其他西方國家在台海問題上搞小動作的意義同樣重要。

胡錫進進一步指出，如果美台勾連越線，解放軍戰機將飛越台灣島，這將是極具震撼力也有很強現實可操作性的措施，且明確無誤地宣告中國對台灣的主權，足以壓倒美台的各種文字遊戲和陰謀詭計。

與此同時，胡錫進還說這對台海局勢走向有很明確的指標意義，將翻開大陸掌控台海局勢的嶄新一頁。中共邁出這一步需要一場危機提供特殊機會，如果蔡英文受拜登邀請參加所謂民主峰會，就完全可以成為這樣的機會。

蔡英文政府對於台海衝突，抱持着西方介入的可能性，並以此作為最大籌碼，但這點很可能是對局勢的誤判，因為北京若按下武統按鈕，必然也做好了外力介入的最壞打算。（中央社）

隨着拜登政府強化對台海的攪動，胡錫進認為處理台灣問題將大大增加大陸付出的成本，所以必須要切實踐行「你打你的我打我的」策略，超越各種細瑣糾纏，打造能掌握在手中強有力的槓桿。

胡錫進示警美台這樣搞下去，台海註定要發生新的重大危機。因此大陸必須在新危機到來時拿出雷霆手段，不懼攤牌，徹底打掉美台囂張氣焰，並將勝利效果長期化，台海大局勢才算得到有效控制。為了應對早晚將要到來的這一高烈度較量，中共需要做好充分的思想準備和軍事準備。

最後胡錫進提到，他期待美台一次突破性操作將成為解放軍戰機飛越台灣島的歷史性契機，從此台灣本島上空被納入解放軍的巡航範圍。這同時宣告台灣是中國領土、威懾把台灣問題當作跟中國討價還價籌碼的企圖。如果台軍敢對解放軍戰機開火，那麼大陸瞄準台軍目標的大量導彈以及大批轟炸機隊將做出決定性回答，書寫歷史。