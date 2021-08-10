日台關係・四｜阻止日本干涉武統　俄羅斯何以是關鍵

近期的東北亞，湧動着不安的地緣風雲。

7月26日，俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）登上南千島群島（日本稱北方四島），展開為期4天的對遠東和西伯利亞地區工作視察，並提出俄羅斯有意在此設立「特殊關稅區」，歡迎包括日本在內的各方前來投資，但不會重新審視二次世界大戰後的主權結果。換言之，俄方短期內不打算就群島歸屬爭議與日本談判。

而米舒斯京此次出訪，乃2020年菅義偉上台後，俄羅斯總理的首次登島。由於此前日本曾要求俄方避免官員登島，故消息一出，日本外交部隨即召見了俄羅斯駐日大使，抗議米舒斯京的相關發言與行為。

如此交鋒，同樣引出了中國意味深長的場外表態。7月27日，中國外交部發言人趙立堅面對記者提問，表示此為俄日雙邊關係問題，應在雙方之間妥善解決，並指出中方一貫主張「世界反法西斯戰爭勝利成果應切實得到尊重和遵守」。

2021年7月26日，俄羅斯總理米舒斯京抵達北方四島之一，伊圖魯普島，（日本稱「擇捉島」），並發表講話。（AP）

如此表態，側寫了如今的中日關係低盪，以及中俄在美國壓迫下的日漸靠近。8月9日，中俄聯合軍演將於寧夏揭開序幕，雙方預計派兵1萬餘人，投入多型飛機、火炮和裝甲，俄軍更將首次試乘解放軍裝備，象徵中俄戰略協調的再升温；與此同時，日本防衛省亦於8月2日宣佈，將在2022年底前，於琉球的石垣島上部署導彈部隊，預計規模為500人至600人，以針對「日益活躍」的中國海軍。

短期之內，中俄日三國交往或將持續當下態勢，台海局勢則由此開始了無聲的地緣傾斜。

南千島群島的角色

自2021年4月菅義偉訪美、美日聯合聲明納入台海情勢後，日本便彷佛喪神附體般，持續踐踏中日默契，於台海上空大打擦邊球，岸信夫、麻生太郎、中山泰秀等更是輪番上陣，炒作「台海有事，日本協防」等話題，讓原本是台海局外人的自衛隊，一下被推上了「武統」的風口浪尖。

中俄於寧夏進行聯合軍演（點擊圖集瀏覽）：

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然而先不論受限「專守防衛」原則的自衛隊，要如何在武統發生時，擊退實力強大的解放軍；光憑眼下中俄的持續交好，便足以讓南千島群島，成為阻卻日本行動的起點之一。

回顧南千島群島的歸屬爭議，其在二次世界大戰前為日本領土，戰後遭蘇聯佔領，1991年蘇聯解體時，俄羅斯主張「南千島群島已根據第二次世界大戰結果併入蘇聯版圖，俄方作為蘇聯繼承國，對其擁有無可爭辯的主權」，延續了對此地的實質控制，成為近代日俄關係的主要矛盾之一。

但雙方並非僅有「僵持」一種姿態。1956年日蘇簽訂《日蘇共同宣言》，宣佈恢復外交關係，結束戰爭狀態，兩國以蘇聯向日本交還赫巴馬伊群島（日稱齒舞群島）和施科坦島（日稱色丹島）為前提，準備正式簽訂和平條約。然而日本始終希冀能「四島全拿」，而非僅收回其中兩島，再加上冷戰年代，美國不願東京與莫斯科過度交好，蘇聯亦擔憂移交兩島主權，會被美國用以部署導彈，成為遠東地區的安全威脅，故雙方最終不僅未就南千島群島歸屬達成協議，也未簽署和平條約。

2021年7月26日，俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）抵達北方四島之一，伊圖魯普島。（日本稱「擇捉島」）（AP）

2018 年，日俄同意根據1956年的聯合聲明加快談判，卻依舊在兩島或四島、主權與治權等矛盾上糾結，致使談判最後無疾而終；2020年，俄羅斯正式修憲，宣佈移交領土予外國勢力乃非法行為，無疑是讓談判難度更上層樓。

此外1978年起，俄羅斯便在南千島群島部署第18機槍炮兵師，雖說人數不超過3,500人，卻顯然有意提防日本「霸王硬上弓」。2010年起，俄羅斯開始在南千島群島推動軍事現代化進程，不僅擴增軍營與指揮設施腹地，亦汰換舊式坦克，更部署了S300-V4防空導彈系統。2011年時曾被預估僅能抵擋日本「一到四天」的島上部隊，如今已是塊自衛隊難以啃下的硬骨頭。

俄羅斯作為隱形制動者

然而南千島群島的軍事現代化，意義遠不僅於此。

對日本而言，由於自衛隊受限「專守防衛」原則，其彈藥儲備與軍事打擊能力本就相對被抑，捍衛本土或許足夠，若要投入他區戰場，一來無法擔當主力部隊，應對解放軍更是難於登天，二來則要以削弱本土防禦為代價。

2018年5月26日，日本前首相安倍晉三乘專機抵達伏努科沃2號機場，並推動在日俄爭議島嶼問題上的談判。（VCG）

過往日俄關係相對和緩、中俄關系尚未升温時，日本目光所及的地緣威脅，除了朝鮮外，便是想象中的「解放軍活動」，「北方四島」儘管收回無望，卻不至成為俄羅斯背刺日本的選項之一。

但伴隨俄軍建設步伐不斷推進，南千島群島顯然已非吳下阿蒙，其於2014年恢復了東方軍區下的第68集團軍建制，總部便在島上，除了前述的第18機槍炮兵師外，更設有獨立司令部、指揮和情報中心、第39獨立紅旗摩托化步兵旅，並有太平洋艦隊的第520獨立沿海導彈炮兵旅、第72獨立海岸導彈旅等作後盾。

日本海上自衛隊裝備的美製LCAC-1級氣墊登陸艇。（維基百科公有領域）

倘若日本自衛隊有意在武統時出手，便勢必要仰仗航空自衛隊與海上自衛隊，尤其有鑑於台海與日本的距離，航空自衛隊需得向南部署至九州島與琉球基地，降低空中加油壓力。如此一來，日本北境防禦恐被大舉削弱，倘若俄羅斯在中俄協調的默契下，於此時開始了從南千島群島、海參崴到堪察加半島的一系列軍事動作，包括讓第18機槍炮兵師、堪察加的第40獨立海軍步兵旅、海參崴的第155獨立海軍步兵旅等進行戰備檢查，並讓太平洋艦隊做出集結態勢，雖說並未直接打擊日本，卻必然令後者方寸大亂，不僅不會放手自衛隊隨美南征，甚至可能要求美軍馳援日本，從而分散其介入台海的力道。

歸根結柢，日本在台海並無實質利益，中國與日本雖有釣魚島領土爭議，但雙方畢竟未有一方在此駐軍，中日過往亦有不少超越歷史矛盾的温情互動；然而日俄關係不同，俄羅斯已實際控制了南千島群島，軍隊直接駐紮於北海道對岸，太平洋艦隊更是日方家門口的安全威脅。遙遠的台海與近鄰的「北方四島」，地緣利益孰輕孰重，值得日本深切思量。