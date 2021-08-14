台灣疫情｜首現「哥倫比亞變異株」　患者在美國完成兩劑接種疫苗

據中央流行疫情指揮中心消息，台灣昨日（13日）新增18宗新冠肺炎確診個案，包括4宗本土個案、14宗境外輸入；另外再多2人染疫身亡。

值得注意的是，指揮中心公布指，一宗早前由美國抵台的境外輸入個案，已經在美國完成2劑新冠疫苗接種，當局經定序確認其為台灣首宗哥倫比亞變異株。



羅一鈞表示，目前台灣已錄得7種不同變異株。（中央社）

指揮中心公布，8月6日至12日的6宗境外移入個案的病毒基因定序結果，其中4宗為Delta變異株、1宗是Alpha變異株、1宗為哥倫比亞變異株。

值得注意的是，該宗感染哥倫比亞變異株的個案，為台灣首現該變異株。患者是一名8月3日由美國返台的60多歲女子，她先後於7月5日與7月26日在美國接種了兩劑輝瑞BNT疫苗。她入境台灣時的核酸檢測結果呈陽性，經過定序後確定為哥倫比亞（B.1.621）變異株。

不過，該個案自檢出新冠病毒陽性至今都沒有病徵，且體內病毒含量低，因此被當局列入接種疫苗仍染疫的無症狀感染者。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，哥倫比亞變異株為今年1月在哥倫比亞首度驗出，5月被世界衛生組織列入變異株名單，但尚無希臘字母歸屬，只能先用B.1.621稱之。

台灣昨日新增18宗新冠肺炎確診，包括4宗本土個案、14宗境外輸入。（中央社）

羅一鈞指，目前全球已經有28個國家和地區有感染哥倫比亞變異株的確診個案，其中美國有2％染疫病毒為哥倫比亞變異株，目前估計它是由南美開始傳播，然後漸漸往美國與少數歐洲國家擴散。

羅一鈞稱，目前並無報告顯示哥倫比亞變異株會使傳染力、致病率或致死率提高，此變異株兼具Alpha變異株與最早在南非發現的Beta變異株特徵，推測此變異株的傳播力與對疫苗抵抗力都較負面影響。

羅一鈞又表示，從7月2日截至8月13日，台灣累計錄得127宗境外輸入個案，經過病毒基因定序發現，其中包含7種不同變異株，分別為Alpha變異株39宗、Beta變異株6宗、Delta變異株35宗，Gamma變異株6宗、Theta變異株2宗、Epsilon變異株5宗，以及哥倫比亞變異株1例。