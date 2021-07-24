台灣疫情｜增24宗本土病例添2死　疫調輔助平台26日上線

台灣中央流行疫情指揮中心今日（24日）公布，全台新增24宗新冠肺炎本土確診病例，分佈於7縣市，以新北市9宗最多；另新增兩宗死亡個案。



指揮中心表示，新增本土病例為19宗男性、5宗女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，發病日介於7月19日至7月23日。地區分佈方面，以新北市最多，達9宗，其次為台北市7宗、桃園市3宗、彰化縣2宗，台中市、苗栗縣及基隆市各1宗；其中有17宗感染源已知， 4宗關聯不明、3宗疫調中，當局將持續進行疫情調查以釐清感染源。

7月24日台灣疫情狀況。（台灣疫情指揮中心供圖）

另外，指揮中心表示，為因應降級解封及協助精準疫調，已建置完成「疫調輔助平台」，將於下周一（26日）上線，平台提供熱區地圖與疫調軌跡、簡訊實聯制疫調查詢等功能整合。不過，平台僅提供各地方政府有權進行疫調之人員登入使用，以協助相關人員更便捷進行疫調工作。

為因應下周二（27日）起降級疫情警戒，衛福部也已研擬完成「託嬰中心因應COVID-19防疫管理指引」及「居家式托育服務（保母） 因應COVID-19防疫作為建議注意事項」，各縣市政府於符合相關防疫管理指引下，可開放託嬰中心（含托育家園）及居家保母收託，惟須研擬配套措施及查核機制，以利工作人員及服務對象共同遵守，並強調於開放措施同時，更應兼顧防疫作為。

依據該指引，託嬰中心恢復收託前，應依指引完成「託嬰中心因應COVID-19防疫管理查德檢表」之事項，報地方政府備查；另應有80％以上工作人員完成疫苗第一劑接種，如接種未滿14天或未接種者，首次提供服務前，應自費提供3日內抗原快篩（含居家快篩試劑）或PCR檢驗陰性證明，並配合於疫情警戒第二級（含）以上期間，每周進行1次自費抗原快篩或PCR檢驗。