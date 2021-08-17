阿富汗局勢｜美參議員聲稱美國在台灣駐軍3萬　人數超駐韓美軍

美軍撤出阿富汗後塔利班重新掌權，使得「疑美論」開始在台灣發酵，擔心台灣會成為下一個阿富汗，隨時被美國所棄。

美國共和黨參議員康寧（John Cornyn）17日在Twitter上發文指，最近美軍在阿富汗駐紮了2,500人，過去一年半來美國人員未在阿富汗死傷，證明美國以少量駐軍在阿富汗實現了穩定。不過康寧為了對比美軍其他海外駐紮人數時，竟然寫到美軍在台灣駐紮了三萬人。



美國共和黨資深參議員康寧（John Cornyn）在Twitter貼文，聲稱美國在台灣駐軍三萬人，引發各界議論。（Twitter@ Senator John Cornyn）

美國在「911事件」後，耗費了20年的時間與阿富汗塔利班組織進行較量，卻在日前突然宣布要完全撤出阿富汗，加上阿富汗政府軍的不堪一擊，就連塔利班都頗感意外地迅速進入阿富汗首都喀布爾，並宣布將組成新政府。阿富汗的動盪局勢，幾乎佔據了國際間各大媒體的頭版版面，在美國國內也成為在野陣營攻擊拜登（Joe Biden）政府的話題。

如同康寧就認為拜登在美軍撤出阿富汗一事上表現無能，並且強調後來這段時間，美軍進駐阿富汗的人數並不多，僅2,500人左右，而且最近一年半來並無死傷，可見達成了以少量駐軍取得了穩定之效。康能更指反觀駐韓美軍有2萬8,000人、駐德美軍有3萬5,486人、駐日美軍五萬人，駐非洲美軍7,000人，除此之外，康寧更說駐台灣美軍多達三萬人。

由於美國在台灣除了負責美國在台協會（AIT）維安的少量安全人員，以及枱面下合作協訓的部分美軍人員外，枱面上並未在台灣有駐軍，更難以想象有如康寧所稱駐台美軍有三萬人之多，加上敏感的兩岸關係，使得此發言意外掀起波瀾。但有網友質疑，這應該是美台斷交前的數據，並非現在駐軍人數；又或是康寧將曾與台灣協訓美軍海外部隊通通計入，而這些單位並不見得實際駐紮台灣。

另據《多維新聞》向台灣軍方人士側面了解，研判康寧當是筆誤，實際在台美軍人數應不超過3,000人。