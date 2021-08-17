阿富汗局勢｜台前外長歐鴻鍊：美國打得狼狽　不會派兵來台灣送死

出乎國際社會意料之外，阿富汗一夕變天，美軍倉皇撤出，在台灣也引起關注。對此，台灣前外長歐鴻鍊批評，此次與西貢撤軍非常類似，美軍連北越、塔利班這種武裝政權都打得這麼狼狽，若出兵台海對上解放軍，「你能想像下場會有多難看！」



馬英九執政時期的第一任外長歐鴻鍊強調，按照拜登說阿富汗戰爭是阿富汗自己的事，那既然美國尊重一中原則，是否可以不要介入台海，讓兩岸自己解決？（國家政策研究基金會供圖）

8月17日，國民黨智庫「國家政策研究基金會」舉行「阿富汗變天後的國際情勢」記者會。台灣前外長歐鴻鍊指出，這次阿富汗撤軍跟西貢撤軍非常類似，都是打了20年戰爭，最後美軍落荒而逃，親美政權迅速淪亡。

他表示，強權的國際影響力，不只靠強大軍力，更重要的是履行國際承諾的政治意願。美國撤軍雖有損國際信用，實際上很務實，但也讓國際社會警覺美國承諾不可靠，誠信完全破產，美國最親密盟邦英國的批評特別強烈，美國媒體都警告台灣「美國不可信任」。

他說，在這種情勢下，雖然拜登政府外交政策是結合盟友共同行動，但美國要加倍努力贏回信任，否則很難實現結盟目標。

歐鴻鍊指出，「美國為了自身國家戰略利益，長期假借捍衛人權、反恐戰爭，入侵他國，讓無數國家陷入混亂、民不聊生，阿富汗撤軍又增加一例，美國國際形象再度受損，連帶影響美國國際影響力，已經沒有力量扮演世界警察」。

他也提到，為了防止疆獨，中國大陸已經邀請阿塔政權參與「一帶一路」計畫，種種跡象顯示，中國大陸在當地影響力正在提升，進而提升國際影響力，與美國國際影響力是反差發展，進一步增強了「東升西降」的情勢。

美國和北約聯軍部隊此前從駐阿富汗的巴格拉姆空軍基地撤離。美媒近日曝出，美軍是在夜裏悄悄撤離該基地，而負責守衛該基地的阿富汗軍隊直到兩小時後才發現美軍撤離。此舉是後來政府軍心潰散的原因之一 。(Getty)

同時，歐鴻鍊也強調，拜登宣佈撤軍時說，「阿富汗戰爭是阿富汗自己的戰爭，應該自己解決」。其實美國在海外到處用兵，哪一次不是介入他國內部事務？「按照拜登的邏輯，既然美國政府一再重申尊重一中原則，那兩岸開戰也是自己的事情，美國是不是可以不要介入，讓我們自己解決？」

關於阿富汗與台灣處境對比，歐鴻鍊批評，民進黨政府與綠營都深陷在「美國會救台灣」的迷思當中，認為只要撐過一個禮拜，美國就會派兵，但事實上，美國的說法都是協助台灣有自衛能力，不外乎是希望把汰換的武器賣給台灣，發戰爭財，這樣的協助救得了台灣嗎？

他認為，「有一點可以確定，美國絕對不會派士兵來為台灣送死，即便美國派兵援助，最大可能是美國落荒而逃。美軍連北越、塔利班這種武裝政權都打得這麼狼狽，你能想像一旦對上解放軍，其下場會有多難看！」