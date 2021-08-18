為美國利益撤軍阿富汗　拜登談話保證台灣「棄子」地位？

美國總統拜登周一（16日）在白宮東廂就阿富汗情勢發表談話，對美國民眾來說，拜登的決定最終讓美國退出了一場終究無法獲勝的他國內戰，符合美國利益，也確保了美國士兵就此告別無謂犧牲。唯一的問題是，拜登的「喀布爾時刻」將會造成多大的政治破壞，以及充滿價值的「美國回來了」大旗，究竟還有多少可信？



拜登的談話的中文翻譯逐字共4500多字，反覆再三被提起的是「美國利益」、「再多軍事力量都無法保證阿富汗的安全」、「美軍不能在他國內戰中無謂犧牲」、「撤軍是必要的、負責任、正確的決定」、「阿富汗政府、軍隊的無作為才是情勢惡化的主因」，強調「美國已完成進軍阿富汗目標」、「創建民主、建設阿富汗不是美國的任務」，以及承諾給予阿富汗的「美軍同路人」安全保證。談話中唯一承認的錯誤，是美國在阿富汗20年間曾犯下許多錯誤，再有的話，則是坦白高估了阿富汗政府及安全部隊的抵抗意志，塔利班再度掌握大權的時間比美國原先預期來得快。

2021年8月15日，撤離者擠滿了美國空軍C-17全球霸王III運輸機的內部，這架運輸機載着大約640名阿富汗人從阿富汗喀布爾飛往卡塔爾。（REUTERS）

在台灣，塔利班取得重大進展的這段時間以來，甚至更早之前，許多民進黨政治人物、親綠學者、名嘴即不斷的以「台灣不是阿富汗」、「台灣的存在攸關美國核心利益」，反身將持疑美論者貼上投降主義標籤。

泛綠人士所謂台灣之於美國的核心利益，不外乎民主自由以及在半導體、高科技零組件在全球高科技產業鏈的關鍵地位，甚至，連「民主堡壘」、「不沉航母」等冷戰時期的產物，都可以拿來向台灣人民說明台灣是美國核心利益的理由，甚至認為拜登不計代價、譭譽的從阿富汗撤軍，是為了抽出手來對付北京，更加證明台灣的重要性。

相較於泛綠人士貌似中立的忙着為拜登的「喀布爾時刻」找理由，《紐約時報》在拜登談話後，刊出以《阿富汗撤軍，拜登無法擺脱的失敗形象》為題的新聞分析，指拜登犯下高估阿富汗政府軍、低估塔利班、應變不夠迅速等錯誤，反而更有建設性。不過，就算如此，《紐約時報》仍然認為拜登的撤軍決定符合美國利益。

台灣行政院長蘇貞昌評論阿富汗局勢，指阿富汗情勢會這麼亂，就是因為內部自己亂，台灣只要內部不亂，就能對抗任何想侵略台灣的外來武力。（台灣行政院）

因此，從拜登的談話來審視，當拜登將美國試圖在阿富汗移植美式制度、創建民主政府的20年努力，以「非美國任務」一句話就推倒，通篇談話雖然提到人權，卻侈談民主，不知綠營人士看了有何感想？再者，以美國為首的西方民主陣營，邀請以台積電為主的半導體高科技產業聚落到美國、日本、歐洲設廠已是現在進行式，台灣離美國的核心利益只會更遠；最重要的，冷戰時期的台灣是民主陣營國家在共產陣營前沿的「不沉航母」固然沒錯，但隨着解放軍的現代化，台灣這個航母雖然不沉，但「沒法動」反成為致命缺點，面對塔利班這樣的民兵組織，拜登及美國民眾尚且禁不起超過2400名美軍的犧牲，又如何願意投入兵力到形同靶子的「不動航母」之上，更何況，兩岸之爭已是拜登避之唯恐不及、名符其實的他國內戰。

泛綠人士應該慶幸的是，拜登在談話中也強調了對「美軍同路人」的安全保證，問題在於，在「正確時刻」來臨時，美國會否犯了與「喀布爾時刻」應變不夠迅速的同樣錯誤，以及哪些人有足夠資格被視為「美軍同路人」？又或者，因為美軍不曾真正駐台，當那個時刻來臨時，台灣只會是「棄子」，「美軍同路人」連「被撤」的機會都沒有。