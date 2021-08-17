阿富汗局勢｜巴米揚大佛遭炸毀20年　中國曾用高科技使其「重生」

阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）8月15日入主首都喀布爾（Kabul），相隔二十年後重掌國家執政權。外界憂慮阿富汗或倒退至塔利班當年實施嚴格的伊斯蘭原教旨主義，同時亦為中亞和中東地區、甚至整個世界的形勢帶來不明朗因素。



實際上，塔利班1996年到2001年執政期間的宗教極端主義，也體現在對歷史文化的破壞。2001年3月12日，塔利班炸毀了矗立了1500年的巴米揚大佛（Buddhas of Bamiyan）。不過在2015年，中國一對夫婦及其團隊曾利用先進的建築投影技術，成功將53米高的巴米揚大佛進行光影還原，並指「這是中國人送給阿富汗人的禮物」。



1997年，阿富汗巴米揚大佛仍深藏在山谷中。（路透社）

巴米揚山谷有「眾神之谷」美譽

據悉，作為曾經的佛國重地，阿富汗遺留了眾多佛教遺蹟，其中一些寺院從佛陀在世年代已經開始建造，早在2000年前，佛法正是經過這裏被傳播到了中國的西域，然後到達漢地。

資料顯示，巴米揚大佛位於阿富汗巴米揚省巴米揚鎮境內，深藏在阿富汗巴米揚山谷的巴米揚石窟中。而巴米揚地處絲綢之路上，是往來歐洲、波斯、中國和印度間的商隊途經之地，當地曾有數所佛教寺院，是一個宗教、哲學、藝術中心，自2世紀起，至9世紀伊斯蘭教徒進入時，這裏曾是佛教的一個宗教地點。眾多僧侶住在巴米揚山崖上鑿出的小山洞中，並加添了宗教雕像和精美、色彩鮮豔的壁畫。

據統計，巴米揚山谷中有大小石窟750座，有「眾神之谷」的美譽，其中兩尊大佛是當地佛教鼎盛時期的代表作。一尊鑿於5世紀，高53米，着紅色袈裟，俗稱「西大佛」，名叫「塞爾薩爾」；另一尊鑿於1世紀，高37米，身披藍色袈裟，俗稱「東大佛」，名叫「沙瑪瑪」。兩尊大佛相距400米，遠遠望去最引人注目。

在公元600年至700年期間，常有得道高僧在石洞中講經，信徒則圍聚在佛像前聆聽。原來大佛的鼻孔是天然揚聲器，講經者的聲音可被放大數倍，清晰地傳到聽眾耳中。

1997年12月18日，一名遊客走過位於阿富汗巴米揚的佛像。（路透社）

唐代高僧玄奘曾瞻仰巴米揚大佛

另據陝西絲綢之路文化交流中心介紹，圍繞在這兩座大佛像周圍的洞穴與敦煌千佛洞內一樣，都是覆頂的壁畫、大小不一的泥塑或石雕佛像。因此，現今的文化藝術學者皆認為，巴米揚佛教遺址的藝術揉合了印度、波斯及殘存希臘、羅馬影響的犍陀羅風格，而且還是中國岩雕，如敦煌石窟之原型。

值得一提的是，中國晉代高僧法顯和唐代高僧玄奘都曾瞻仰過巴米揚大佛。玄奘從長安到印度求法，他在《大唐西域記》就明確記錄途徑巴米揚和哈達地區，並這樣描述巴米揚大佛：

「梵衍那國，東西二千餘里，南北三百餘里，在雪山之中也。人依山谷，逐勢邑居。國大都城據崖跨谷，長六七里，北背高岩。……王城東北山阿有立佛石像，高百四五十尺，金色晃耀，寶飾煥爛。東有伽藍，此國先王之所建也。伽藍東有偷（金俞）石釋迦佛立像，高百餘尺，分身別鑄，總合成立。」



玄奘，唐代高僧。俗姓陳，出身儒家世家，世稱三藏法師。（視覺中國）

來到現代，在多年的戰亂中，「塞爾薩爾」和「沙瑪瑪」到90年代後期已是千瘡百孔，佛像的頭部也不復存在。2001年3月，塔利班更是不顧聯合國和世界各國的強烈反對，動用大炮、炸藥以及火箭筒等各種戰爭武器，摧毀了巴米揚包括「塞爾薩爾」和「沙瑪瑪」在內的所有佛像，塔利班前領導人奧馬爾（Mullah Omar）當時還下達了毀滅阿富汗境內所有佛像的命令。

圖輯｜巴米揚佛像群如今只剩殘骸和碎石：

2003年，聯合國教科文組織將巴米揚遺址列為世界文化遺產。而從2001年至2008年，該組織也為巴米揚遺蹟規劃了浩大的保護、修繕工程項目，以及制定了耗資達3000萬美元的重建計劃，多次向阿富汗派出國際專家工作組，其成員包括阿富汗政府官員以及來自日本、意大利、德國、法國的考古學家、地質學家和歷史學家。但重建工作都因為資金、技術、能源以及戰亂等原因未能實現。

中國團隊以光影還原巴米揚大佛

中國團隊後來也加入了大佛的重建工作。在徵得聯合國教科文組織、阿富汗政府同意，以及在不損壞大佛的前提下，2015年6月7日，中國的張昕宇、梁紅夫婦及其團隊利用先進的建築投影技術，成功對53米高的巴米揚大佛「塞爾薩爾」進行了光影還原。看到大佛「重生」後，在場的1000多名當地民眾在佛像前跳起了慶祝的舞蹈。

據悉，為保證安全和真實，中國團隊曾多次前往當地博物館查看1500多年前的佛像資料，並專門聘請喀布爾大學的專家做顧問。還原後的大佛「最真實的影像」呈現時間長達十幾個小時。事後，中國團隊將價值10萬美元的整套光影設備贈送給當地政府，並告訴他們「這是中國人送給阿富汗人的禮物」，希望他們每年都把大佛影像呈現給當地民眾。

不過，2018年曾赴巴米揚考察的敦煌研究院副院長張先堂表示，因缺乏良好有效的保護和管理，巴米揚石窟群現在已「百孔千瘡」，大量洞窟塌毀，洞窟中塑像蕩然無存，壁畫僅存少量小塊零星殘跡。

及至今年3月，也就是巴米揚大佛被毀的20周年，巴米揚民眾於3月9日發起活動，運用3D投影的方式在原址重現佛像。巴米揚省省長賽義德．安瓦爾．拉赫馬提表示：「雖然塔利班炸毀了大佛，但是民眾依然喜歡這些遺蹟。我們每年都會舉行活動，表達我們對毀壞世界文化遺產的譴責。」

2021年3月9日，在阿富汗中部巴米揚省，民眾參加巴米揚大佛被炸毀20周年的紀念活動時站在大佛的投影前自拍。（新華社）

到底是要保留巴米揚大佛被毀的現狀，還是真正重建大佛，20年後仍沒有定論。且由於阿富汗仍戰亂不斷，無論是保護巴米揚石窟還是重建大佛都面臨巨大困難。

8月15日，塔利班入主阿富汗首都喀布爾，相隔二十年勢再度執政。阿富汗變天後，當地數以萬計的文物和文化遺產地也成為文化界關注的焦點。雖然在今年2月，塔利班曾發表聲明稱，將保護阿富汗境內的一切文物古蹟和文化遺產。惟許多阿富汗文化遺產專家對此仍持懷疑態度，部分巴米揚民眾認為，塔利班20年前犯下的罪行不可原諒。