阿富汗變天催谷「棄台論」　蔡英文開腔：金門炮戰勝利是最好證明

阿富汗變天備受全球注目，在台灣亦引起輿論將台美關係與之類比，「棄台論」甚囂塵上。

周三（18日），總統蔡英文首度表態稱，台灣唯一的選項就是讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己，又特別談到金門八二三炮戰，稱「這場戰役的勝利，就是最好的證明」。在野國民黨方面，主席江啟臣亦認為，自助才能人助，靠自己最重要。而執政民進黨發言人顏若芳亦批評指，拿阿富汗來類比民主台灣是「何等荒謬」。



蔡英文當日主持民進黨中常會時提及阿富汗局勢，她強調，台灣要讓台灣的存在具有意義，也即是說，對於民主自由價值的堅持，對國際社會的集體安全和繁榮，台灣是不可或缺的，「我們更要跟有共同價值及利益的夥伴，一起努力和合作」。她續指，自己不作為，只依賴別人的保護不是台灣的選項；仰賴沒有價值做基礎、而且對台灣不放棄用武力的人的一時善意或施捨，更不是台灣的選項。

1958年在金門發生「八二三炮戰」。（資料圖片）

再過幾天就是金門八二三炮戰63周年，蔡英文也特別提及到這場戰役，指當年台灣人民為了守住自己的家園不分先來後到，軍民一心，終於擊退威脅，該勝利便是最好的證明；又強調面對各種挑戰、威脅，如果他們這一代沒有努力為台灣的安全、自由和民主打好基礎，而是選擇放棄，那將對不起世世代代的台灣人。

同日，針對中廣董事長趙少康和前總統馬英九，在阿富汗問題與台灣借鏡上的看法不一，江啟臣表示，台灣絕對不是阿富汗，並強調國際關係是沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友，只有永遠的國家利益，每個國家都有自己的國家利益，而台灣當然也有自己的利益，自助才能人助，靠自己最重要，領導人須認知這點，才能知道如何因應世界變局。

江啟臣強調自助才能人助。 （吳逸驊／多維新聞）

至於民進黨發言人顏若芳則指出，國民黨利用阿富汗狀況來比擬台灣完全不恰當，提到台灣自2016年蔡英文執政後，在國際外交上努力與民主自由理念價值相同的國家建立互動關係，同時發展自主防衛能力，「國艦國造」、「國機國造」、國防改革，提高國防預算，在世界136個國家及地區戰力指數排名第26名；反觀，在國民黨馬英九執政時期，台灣國防預算年年下降，民進黨執政後，國民黨的立委卻以提案刪除或凍結國防預算，阻礙台灣國防自主發展。

顏若芳又指，這次國民黨特定人士還利用阿富汗事件來影射美國會棄台灣不顧，而美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）反駁這項說法，表示阿富汗與台灣的情況截然不同，美國對台灣的承諾一如既往堅實。她認為，國民黨應該清楚交代對台美、對中國大陸關係的態度，不要因為自己政黨內部主席選舉的鬥爭，向國際傳達錯誤的訊息，影響台灣的外交。