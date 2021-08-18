阿富汗局勢｜北京夫婦高科技重現巴米揚大佛　曾遭塔利班懸紅追殺

8月15日，塔利班入主阿富汗首都喀布爾，相隔二十年勢再度執政。塔利班曾炸毀了矗立了1500年的巴米揚大佛（Buddhas of Bamiyan），因此阿富汗變天後，當地數以萬計的文物也成為文化界關注的焦點。

原來在2015年，中國一對夫婦及其團隊就曾利用先進的建築投影技術，成功將53米高的巴米揚大佛進行光影還原，事後他們指塔利班發出懸賞，以每個人5萬美元的價格懸紅兩人頸上的人頭。



1997年12月18日，一名遊客走過位於阿富汗巴米揚的佛像。（路透社）

圖輯｜巴米揚佛像群如今只剩殘骸和碎石：

張昕宇、梁紅夫婦來自北京，兩人為著名的環球旅行探險家。在徵得聯合國教科文組織、阿富汗政府同意，以及在不損壞大佛的前提下，2015年6月7日，張昕宇、梁紅夫婦及其團隊利用先進的建築投影技術，成功對53米高的巴米揚大佛「塞爾薩爾」進行了光影還原。看到大佛「重生」後，在場的1000多名當地民眾在佛像前跳起了慶祝的舞蹈。

據悉，為保證安全和真實，中國團隊曾多次前往當地博物館查看1500多年前的佛像資料，並專門聘請喀布爾大學的專家做顧問。還原後的大佛「最真實的影像」呈現時間長達十幾個小時。事後，中國團隊將價值10萬美元的整套光影設備贈送給當地政府，並告訴他們「這是中國人送給阿富汗人的禮物」，希望他們每年都把大佛影像呈現給當地民眾。

不過，張昕宇、梁紅夫婦指因為此事而被塔利班通緝，並以每個人5萬美元的價格懸紅兩人頸上的人頭。這導致兩人銷聲匿迹一段時間才重新展開旅程。至2020年，兩人帶領50名船員，與科學家團隊駕駛北京號破冰船，完成了全世界第一次民間極地科考，並首次以中國民間的力量建立了南極羅斯海區域第一座無人值守氣象站。

張昕宇、梁紅夫婦及其團隊利用先進的建築投影技術，成功將53米高的巴米揚大佛進行光影還原，事後他們指塔利班發出懸賞，以每個人5萬美元的價格懸紅兩人頸上的人頭。（微博）

巴米揚大佛位於阿富汗巴米揚省巴米揚鎮境內，深藏在阿富汗巴米揚山谷的巴米揚石窟中。自2世紀起，至9世紀伊斯蘭教徒進入時，這裏曾是佛教重地。眾多僧侶住在巴米揚山崖上鑿出的小山洞中，並加添了宗教雕像和精美、色彩鮮豔的壁畫。

據統計，巴米揚山谷中有大小石窟750座，有「眾神之谷」的美譽，其中兩尊大佛是當地佛教鼎盛時期的代表作。一尊鑿於5世紀，高53米，着紅色袈裟，俗稱「西大佛」，名叫「塞爾薩爾」；另一尊鑿於1世紀，高37米，身披藍色袈裟，俗稱「東大佛」，名叫「沙瑪瑪」。兩尊大佛相距400米，遠遠望去最引人注目。