拜登「台日韓並列」疑口誤　台前外交官：台美離軍事同盟還很遙遠

美國總統拜登（Joe Biden）近期接受美媒訪問時，指美國一向信守承諾，若任何人侵略北約，美國會做出回應，對台日韓做法也一樣。台灣前外交官劉仕傑8月20日在Facebook表示，台美之間當然有軍售及相關的軍事合作，但這些離台美軍事同盟還很遙遠，呼籲外界儘量不要去脈絡化、斷章取義，台美關係的發展，最重要的還是「基本面」。



劉仕傑說，「將台灣升級為北約及日韓等級盟友」這句話，很美，他也希望有天成真，但北約及日韓等級的盟友，是紮實的軍事同盟，牽涉到「軍費分攤、聯合軍演，甚至是駐軍等面向」，這些面向，牽涉到的不是隻有美國單方的給予，更有台灣這方的付出，國際政治背後的脈絡跟衝突都很複雜。

台灣前外交官劉仕傑表示，台美之間當然有軍售及相關的軍事合作，但這些離台美軍事同盟還很遙遠，台美關係的發展，最重要的還是「基本面」。（Facebook@護台胖犬 劉仕傑）

他反問，台灣跟美國之間，目前有類似軍事同盟的討論嗎？這些legal foundation（法律基礎）／ institutionalized base（制度化根基）都沒有的話，怎麼會一下就跳到台灣成為北約等級盟友的層次？劉仕傑強調，台美之間當然有軍購及相關的軍事合作，但這些離台美軍事同盟還很遙遠。

劉仕傑引用外媒「路透社」的報導，指美國國務院官員針對拜登的說法，已經作出回應，也有分析人士認為是拜登口誤。連台灣人所熟悉，且向來立場非常親台並曾來台會晤蔡英文的美國智庫專家葛來儀（Bonnie Glaser），也在Twitter上認同上述拜登口誤的說法。

另外，台灣總統府的回應中，提到了《與台灣關係法》跟「六項保證」，等於是把台美關係的基調重新拉回基本面。劉仕傑認為，台灣總統府的保守回應，其實已經很委婉地跟大家說，「不需要擴大解讀拜登的談話」。

劉仕傑表示，網路同温層有許多因為拜登這段談話的喝采，他覺得很好，這表示大家很關心台灣的安全及處境，但實在沒有辦法因為想追求流量，而說出一些沒有辦法說服自己的話，「談論外交事務，少一點desperate（絕望）的心態，也許會看的更清楚」。