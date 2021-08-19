「台美必然建交論」出爐　台立法院長游錫堃太過一廂情願？

美媒「美國之音」（Voice of America，縮寫VOA）於8月18日刊出台灣立法院長游錫堃的專訪，專訪中，此位民進黨「院長級」高官仍心心念念於台美建交，但他對於台海、中美形勢的分析，很顯然存在幾個明顯的誤解。



游錫堃近日一再呼籲美國與日本邀請印太所有民主國家一起警告中共，台海有事，將立即外交承認台灣，用這樣的方式來嚇阻中共企圖「以武力片面改變現狀」的意圖與行動。（台灣立法院提供）

首先，他反駁美國國際評估暨戰略中心「未來亞洲計劃」主任譚慎格（John J. Tkacik）關於兩岸開戰台灣應該創建「海外流亡政府」的觀點，他認為，「以台灣海峽為能源運輸命脈的日本將首當其衝遭殃，韓國、菲律賓緊隨其後，美國的利益也將嚴重受損」，就此，游錫堃推論第一島鏈一旦被突破，解放軍馬上會兵臨美國西海岸，但他顯然忽略台灣本島距離美國西岸超過一萬公里，台灣並不是美國命脈之所在。

這種「美國是鄰國」的想像，其實普遍存在於台灣社會的思維中，美國也確實在全球多處營造了「存在感」，但是至少在對台政策上，美國從來未曾表示與台灣共存亡的決心跟態度，更可能因為全球某處突發事變，大幅降低台灣對美國的戰略重要性。

再者，游錫堃也誤解了美國「戰略模糊」的意義。他認為，美國不支持台獨「不等於反對」，且以美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）稱「兩國」、布林肯（Antony Blinken）稱台灣為「國家」、以及美軍軍機降落台北等案例來佐證，強調美國把台灣當一個國家看待。

而這顯然又誤解了美國對台的「戰略模糊」政策，游錫堃並未看到美國的另一面，包含美國連續兩年沒有在世衛大會（WHA）提案讓台灣參與、近期美國高官也接續稱「不尋求與中國衝突」、拒絕對台灣「戰略清晰」，這都是美國「不把台灣當一個國家看待」的面向，不久前美國白宮還承認新冠疫情應對小組將Twitter放上青天白日滿地紅旗是「無心之過」、斷然撤除該圖後，白宮發言人莎奇（Jen Psaki）強調美國依舊信守基於《台灣關係法》、美中三公報和六項保證的「一個中國」政策。

而游錫堃最大的誤解在於，他似乎認為一旦兩岸衝突發生，美國非救台灣不可，或至少會「阻止戰爭」。但他顯然忽略了，美國對台灣的「承諾」絕對不是「情比金堅」，反而美國政府遲遲不願說破一旦解放軍攻擊台灣時，會不會救援台灣。從阿富汗近日的局勢演變，更可看出美國對外承諾的脆弱性。

美國撤軍阿富汗，在台灣社會激起不少反應。（AP）

游錫堃以為，台美建交是所有兩岸問題的解方，尤其他認為台海一旦有事，美日等國若能「立即外交承認台灣」，就可以嚇阻解放軍對台攻擊，這種幾乎等同是「歷史終結點」的看法，除了太過一廂情願外，還有很多挑戰沒被考量到，特別是台美建交不等同於協防條約，外交承認沒有軍事互助的義務。且他也自相矛盾，一下子把台美建交當作防止解放軍的工具、一下子又把建交當理想，堅稱「一定實現」。

最後，值得注意的是，游錫堃提到蔡英文對於他致力推動「台灣國家正常化」及台美建交的努力「沒有表示什麼意見」。他細數蔡英文上任來「國家正常化」的努力與成果，稱「蔡總統平常也沒有將它掛在嘴邊，但政府實際上做了很多事」，他強調「每一個法案在立法院通過，它都會距離過去的中國或者中華民國越來越遠，國家正常化是點點滴滴在累積的」，這其實直接承認了民進黨政府對台海和平現狀早已偏離基於《中華民國憲法》跟《兩岸人民條例》的法理基礎，連游錫堃都承認現狀已因其而改變了，這又何嘗不是一種授人以柄？