「台美必然建交論」出爐　台立法院長游錫堃太過一廂情願？

美媒「美國之音」（Voice of America，縮寫VOA）於8月18日刊出台灣立法院長游錫堃的專訪，專訪中，此位民進黨「院長級」高官仍心心念念於台美建交，但他對於台海、中美形勢的分析，很顯然存在幾個明顯的誤解。
首先，他反駁美國國際評估暨戰略中心「未來亞洲計劃」主任譚慎格（John J. Tkacik）關於兩岸開戰台灣應該創建「海外流亡政府」的觀點，他認為，「以台灣海峽為能源運輸命脈的日本將首當其衝遭殃，韓國、菲律賓緊隨其後，美國的利益也將嚴重受損」，就此，游錫堃推論第一島鏈一旦被突破，解放軍馬上會兵臨美國西海岸，但他顯然忽略台灣本島距離美國西岸超過一萬公里，台灣並不是美國命脈之所在。
這種「美國是鄰國」的想像，其實普遍存在於台灣社會的思維中，美國也確實在全球多處營造了「存在感」，但是至少在對台政策上，美國從來未曾表示與台灣共存亡的決心跟態度，更可能因為全球某處突發事變，大幅降低台灣對美國的戰略重要性。
再者，游錫堃也誤解了美國「戰略模糊」的意義。他認為，美國不支持台獨「不等於反對」，且以美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）稱「兩國」、布林肯（Antony Blinken）稱台灣為「國家」、以及美軍軍機降落台北等案例來佐證，強調美國把台灣當一個國家看待。
而這顯然又誤解了美國對台的「戰略模糊」政策，游錫堃並未看到美國的另一面，包含美國連續兩年沒有在世衛大會（WHA）提案讓台灣參與、近期美國高官也接續稱「不尋求與中國衝突」、拒絕對台灣「戰略清晰」，這都是美國「不把台灣當一個國家看待」的面向，不久前美國白宮還承認新冠疫情應對小組將Twitter放上青天白日滿地紅旗是「無心之過」、斷然撤除該圖後，白宮發言人莎奇（Jen Psaki）強調美國依舊信守基於《台灣關係法》、美中三公報和六項保證的「一個中國」政策。
而游錫堃最大的誤解在於，他似乎認為一旦兩岸衝突發生，美國非救台灣不可，或至少會「阻止戰爭」。但他顯然忽略了，美國對台灣的「承諾」絕對不是「情比金堅」，反而美國政府遲遲不願說破一旦解放軍攻擊台灣時，會不會救援台灣。從阿富汗近日的局勢演變，更可看出美國對外承諾的脆弱性。
游錫堃以為，台美建交是所有兩岸問題的解方，尤其他認為台海一旦有事，美日等國若能「立即外交承認台灣」，就可以嚇阻解放軍對台攻擊，這種幾乎等同是「歷史終結點」的看法，除了太過一廂情願外，還有很多挑戰沒被考量到，特別是台美建交不等同於協防條約，外交承認沒有軍事互助的義務。且他也自相矛盾，一下子把台美建交當作防止解放軍的工具、一下子又把建交當理想，堅稱「一定實現」。
最後，值得注意的是，游錫堃提到蔡英文對於他致力推動「台灣國家正常化」及台美建交的努力「沒有表示什麼意見」。他細數蔡英文上任來「國家正常化」的努力與成果，稱「蔡總統平常也沒有將它掛在嘴邊，但政府實際上做了很多事」，他強調「每一個法案在立法院通過，它都會距離過去的中國或者中華民國越來越遠，國家正常化是點點滴滴在累積的」，這其實直接承認了民進黨政府對台海和平現狀早已偏離基於《中華民國憲法》跟《兩岸人民條例》的法理基礎，連游錫堃都承認現狀已因其而改變了，這又何嘗不是一種授人以柄？