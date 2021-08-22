安樂死154隻走私貓網絡吵翻　台女星：「規定不能變通嗎」遭炮轟

台灣海巡署日前破獲一宗漁船走私貓案件，共有154隻包括俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、英國短毛貓等154隻貓咪被走私來台，價值約1000萬元新台幣（約278萬港元）。走私貓無法證明來源且未完成檢疫，依台灣法律需安樂死。農委會動植物防疫檢疫局高雄分局昨（21日）證實已全數安樂死。

由於21日也是國際流浪動物日，台灣動物保護團體認為是「極大的諷刺」，但也有網友認為是保護台灣動物的「不得不然」。台灣女星夏如芝則質疑：「為何不能都送檢查？規定是可以良善變通的」該說法遭網友抨擊未考量時間人力經費，她後來也對此致歉。顯示在此事件上各界的不同反應。



蔡英文、柯文哲臉書灌爆 網民反應兩極

8月19日，台灣海巡署偵防分署在台南安平外海，發現新北市籍漁船「順發886號」漁船，船上載的不是漁貨，在密艙中發現一籠籠一袋袋的寵物貓，共有62籠數量154隻，當中不乏名貴品種，總價值約278萬港元。

林姓船長坦承在澎湖外海向不知名的船舶接駁這批寵物貓，準備走私來台，但還沒收到報酬。由於不清楚走私貓咪的來源，依《動物傳染病防治條例》等相關法規，未經檢疫動、植物須銷毀。各界愛貓人士、動保人士爭相奔走，在網絡喊話，更有人表達願意負擔所有檢疫費用，高雄市長陳其邁亦致電關切。但21日154隻貓咪已確定依法安樂死。

由於21日恰巧是國際流浪動物保護日，台灣動物保護行政監督聯盟發布聲明，除譴責不肖業者走私動物，對於貓咪被安樂死也提到「政府在這天執行，真是很大諷刺」。自稱是貓奴的台灣總統蔡英文臉書也被灌爆。而後蔡英文發文表示，這件事情令人痛心要給予走私者最嚴厲的譴責，並允諾要透過修法的方式讓處理事情的機制能夠更周延：「在嚴格防疫的前提下。可以就個案的執行更符合人道精神」。

而台北市長柯文哲也發文提到，「不能善待動物的國家，不是進步的國家」強調不能因為方便，任意處置其他動物的生命，要思考更好的方法。網友在留言底下分成兩派，對「安樂死」一事強調應該責怪的是走私，政府撲殺是不得不然，也有一派認為「規則是死的，人要學會變通」，批評政府生命都已經逝去現在才喊話要修法。該篇貼文底下留言破萬，顯見網絡輿論的不同反應。

女明星為貓咪叫屈 反被網民罵翻

除了政治界，不少藝人也關心貓咪安樂死一事，台灣藝人謝祖武發文批評：「船長你們這些傢伙，良心不安嗎？話說回來一定要這麼快嗎？兩百多條生命一路好走。（先前傳出貓咪數量為200隻）」台灣女星夏如芝也在底下留言，質疑「規定是規定沒錯！但有時也是可以良善變通的」。

台女星夏如芝常在臉書分享家庭生活，此次為貓咪叫屈遭到網友抨擊。（臉書@夏如芝）

夏如芝質疑，「為何不能都送檢查，將花費當販售費用後給可以追蹤的領養者領養」但網友覺得不應該怪政府機關而應該將憤怒對準走私者上；也有人提到檢疫費用高昂，不應該開此先例。後夏如芝回應，自己因為對源頭無法懲處所以表達了對小生命的想法與言論，只是因為對小生命難過與不捨，抱歉造成大家的情緒受影響，自己也會反思發言。

台農委會主委： 一切責任由我承擔

對於網絡沸騰的輿論，台灣農委會主委陳吉仲在臉書表示，「此事任何批評和譴責，皆由我個人負責和承擔」。他表示，此事是依法執行人道處理，並透露防檢局的獸醫師們都是懷著百般痛苦的心情執行人道處理。但為了保護台灣人民、動物、環境生態及產業，這實在是萬不得已的措施。

陳吉仲（右）針對網絡聲浪，強調一切責任由他承擔。（總統府提供）

陳吉仲在臉書寫到，包括貓在內的溫血動物都有傳播狂犬病的風險，而且狂犬病是人畜共通的傳染病致死率百分之百， 「稍有不慎就可能造成國民健康、國內寵物、野生動物、經濟動物的重大損害」因此對於走私動植物，法律採取最高規格的檢疫措施。

對於修法的呼聲，陳吉仲也則在臉書回應，建議修改「懲治走私條例」，加重走私動植物的刑責，並將強制規定寵物販售均須出具來源證明，以及鼓勵領養代替購。「我們也會檢討再研擬更周延的制度，兼顧嚴格的防疫作為與動物權利的作法，讓執行能更符合人道精神」。

對於走私者，陳吉仲提到，走私大量貓隻的涉案漁船人應依法受到最嚴厲的制裁，將從重吊銷涉案漁船的漁業執照、船長執業證書及船員手冊，將犯下如此「可惡罪行的一干人等逐出漁業界」。案件目前已依《懲治走私條例》、《動物傳染病防治條例》及《海關緝私條例》等罪嫌，函送高雄地檢署偵辦。