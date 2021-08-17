鉛酸電池疑遭走私難回收　回收廠月蝕數十萬　憂電動車重蹈覆轍

汽車、緊急照明系統使用的大部份為鉛酸電池，位於環保園的香港電池回收中心，為本港少數可回收及處理鉛酸電池的持牌收集者。然而回收中心負責人大嘆，目前廠房年均處理量，僅佔廠房設計容量的不足5%，批評政府執法及支援不足；並質疑本港廢鉛酸電池數目，與出口及回收量有很大落差，去向不明的廢鉛酸電池可能遭非法出口或棄置。

回收中心又認為，港府雖提出電動車普及化，卻未全面構想如何處理電動車退役電池，憂慮將重蹈鉛酸電池回收問題的覆轍，「既然政府牽頭推，就要諗埋善後工作」。回收中心負責人建議，港府考慮設登記制度，鉛酸電池入口時就要註冊，以便追蹤去向。



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鉛酸電池主要用在車輛上，亦會用於電腦伺服器系統、數據中心、樓宇緊急照明及防盜系統等不間斷電源。然而電池因含有害物質，故廢鉛酸電池回收及處理過程，均受法例規管。香港電池回收中心於2019年啟用，為持牌廢鉛酸電池處理設施之一，處理廢電池分解出的鉛，會運至內地及東南亞等地，再重新製作成鉛酸電池。

回收中心董事長龐傑憶述，約10年前因認為廢鉛酸電池數量多，回收工作有前景，「香港80萬部私家車每年有7,000至8,000噸（廢鉛酸電池）走唔甩」。他又認為，港府有完善制度規管，加上多年前曾赴印度等地，親眼目睹非法處理廢鉛酸電池惡劣情況，故決定在港設廠。

大量廢鉛酸電池下落不明 疑遭非法出口

回收中心營運董事吳瑞麟指，中心開業兩年共有200多個客戶，包括電訊公司、車行、數據中心及醫院等。他坦言，目前回收中心「捱得好困難」，廠房設計處理量為一年四萬噸，惟現時一年僅回收到1,000多噸。他無奈指，10年間投資近一億元，目前不但未達收支平衡，每月更虧蝕數十萬元。

龐引述環境評估、審計公司及環保團體數據指，參考本港交通及電訊等行業鉛酸電池使用量，估計本港每年至少產生逾二萬噸廢鉛酸電池。根據環保署數字顯示，去年出口量為近年最高，達6,998公噸，全部運至韓國。然而出口量加上本地回收量，仍遠追不上估算的棄置量。據他了解，下落不明的廢鉛酸電池，疑已非法出口到東南亞國家，以不當方式處理。

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廠房已預留位置建鋰電池處理設施

吳瑞麟批評，本港雖有完善法規，卻沒有針對非法出口及棄置鉛酸電池，而嚴厲執法；加上當局對回收中心的支援不足，並舉例稱目前政府部門中，只得機電工程署有提供廢鉛酸電池予回收中心處理，「政府都無跟住做，點期望其他機構一齊回收？」他形容政府如「掩埋眼當睇唔到」，連本港具體廢鉛酸電池棄置量亦不了解。

龐傑建議，港府應參考「四電一腦」計劃，在所有鉛酸電池入口時登記，列明到期日等資料，並貼上標籤，更容易了解電池數量及去向。吳瑞麟認為，大企業亦應有社會責任，將廢鉛酸電池交予回收設施處理。吳又指，因應電動車普及，在廠房內預留位置興建鋰電池處理設施，惟強調要視乎政府，有否就電動車電池制定回收途徑及政策。