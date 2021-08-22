江啟臣赴金門紀念八二三　盼啟發兩岸及區域和平省思

在台灣，國民黨主席江啟臣8月22日赴金門紀念八二三炮戰，江啟臣受訪時表示，每個人都應該記住當年八二三炮戰帶來的意義，希望藉由對陣亡將士的緬懷，能啟發未來兩岸和平，乃至於區域安全上，給大家的重要省思跟意涵。



至於跟有意角逐黨主席的前新北市長朱立倫錯開時間，分別於22日及23日赴金門紀念八二三炮戰，是否是因為「王不見王」？江啟臣笑說「想太多」，並稱朱立倫如果也22日來金門紀念，「我們也歡迎啊，如果能一起來那更好啊」，因為來金門也好，或緬懷八二三將士也好，每一位台灣人都應該緬懷這些烈士，感謝他們過去為我們的犧牲跟奉獻。

江啟臣22日的金門行，足跡遍及和平鍾、太武山上的忠烈祠，以及海龍忠烈祠。和平鍾為當年炮戰留下來的炮彈，所鑄成的巨鐘，上面鑄有各國關於和平的文字，取「兩岸和平建立在犧牲基礎上」的意義。江啟臣憶及1996年台海危機時，他在金門擔任海龍蛙兵的回憶，稱「我們當年也算是在維持和平，捍衛台海，保護台灣」。

江啟臣受訪時強調，八二三炮戰不屬於哪一個特定人士，而是大家的，所有人都應該記住，當年八二三炮戰帶來的意義，特別對兩岸和平來講，「有更深遠的意義」。他呼籲執政的民進黨更應該來紀念這個日子，所有人不只應該緬懷、紀念八二三，也應該記得這場戰役給歷史帶來的意義。

江啟臣說，希望藉由對八二三炮戰的紀念，還有對陣亡將士的緬懷，能啟發未來兩岸和平，乃至於區域安全上面，給大家的重要省思及意涵。

江啟臣也說，哪一天來金門紀念八二三不是種點，他過去17個月的國民黨主席任內，加上這次是第三次訪問金門，過去也曾在金門服役，金門對他來說並不陌生，每次來金門都感覺非常親切且熟悉。八二三對大家來說，最重要的是帶給大家的意義，而不是在哪一天來。