專訪｜國民黨主席選舉掀內鬥　黨務人士：江啟臣走馬英九兩岸路線

國民黨主席選舉日前結束登記程序，確定本次選舉由爭取連任的現任主席江啟臣、回鍋參選的前主席朱立倫、前彰化縣長卓伯源和孫文學校總校長張亞中四人競爭，前高雄市長韓國瑜則確定缺席本次黨魁舉，已辭掉國民黨智庫副董事長的連戰長子連勝文則選擇站隊朱立倫，台灣媒體的焦點都放在江啟臣和朱立倫的狹路對決。

不過，有不願具名的國民黨內人士向多維新聞表示，認為朱立倫的作法「過頭」了。內文稍經編輯後轉載於《香港01》。



朱立倫參選起手式來勢洶洶，開頭即批江啟臣「沒有領導力」，喊出「重拾領導力」，要讓國民黨更好、更強，針對他是否參戰2024年台灣總統選舉的疑問，皆以「我一定無私無我推出最強候選人」，守緊口風不表露任何意願。

朱立倫亦曾於2020年強調其「親美反共」的政治立場。（吳逸驊／多維新聞）

無視江啟臣苦勞 反讓國民黨員「反感」

據透露，朱立倫的起手式直接攻向江啟臣的領導力，開頭就說「基層對國民黨的未來很焦慮」，事實上江啟臣是在去（2020）年國民黨於2020年台灣總統大選大敗，王牌韓國瑜遭到折損之後，接下國民黨主席重擔，這種說法簡直是把江啟臣「往死裏打」。

這種說法不僅殺傷力大、刀刀見骨外，更從根本否定江啟臣的「苦勞」，江啟臣擔任黨主席，真正從事黨務改革的時間也就是一年，就任初期心力全放在「罷韓」、突如其來的高雄議長補選、緊接而來的高雄市長補選等三場「大型戰役」，之後才有時間就黨務方面做些努力。黨員看了反而覺得「寒心」。

黨務人士說，今（2021）年初的「罷捷」（罷免高雄市議員黃捷案）可以當作「國民黨基本盤有無回穩」的試金石，就結果來看，雖然沒有取得最佳戰果，但各方動了起來，配合地方攻擊，讓同意罷免票拉到黃捷當選票數的三倍（2018年黃捷當選票數為18,420，同意罷免票為55,261），如果民進黨沒有全力動員「保捷」，黃捷「死定了」。

他指出，「罷捷」稍晚之後的兩項公投連署（反萊豬公投、公投綁大選）收到超過百萬份連署書，成功通過第二階段連署成案，他反問：「這是沒有領導力嗎？如果這是沒有領導力的話，你（朱立倫）在2020年後整個神隱，現在又跳出來，這是什麼領導力？」

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算準疫情期間無法抗爭 割韭菜的好時機

台灣今年5月新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發．全台疫情警戒迅升三級，民進黨政府的防疫失能、疫苗採購不力，引發台灣民怨，國民黨的監督在此時卻被認為「不夠力」。

對此，該黨務人士認為，台灣疫情升温，國民黨就是無法組織「大型攻勢」，重點是國民黨執政的14個縣市，包括新北市和台中市，各個縣市首長防疫表現都很好，黨中央也適時助攻，疫情期間監督民進黨的記者會從來未少開過。要監督也要顧防疫，總不能讓國民黨的監督成為「防疫破口」，讓蔡英文政府有話可說吧？

疫情期間的三個月讓疫情新聞成為各家媒體關注焦點，這是客觀因素，也是不可抗力的因素，但不能因為三個月期間「有人認為新聞少了，就是監督不力，無法實體抗爭就是領導力不足」，一次否定過去江啟臣的全部努力。

黨務人士酸，反而有人「粉墨登場」，起手式就是先宣告「我帶着舊勢力回來囉」，這樣黨員看了作何感想？不就是看民進黨弱了、國民黨回魂了，時機算的很剛好，要回來割韭菜嗎？

他進一步指責，「有人」過去一年多幾乎不提「中華民國」，現在要選舉了，開始拼命提「中華民國」，要比提中華民國的次數、時間點，江啟臣早太多。更不用說江都帶着黨籍立委喊「紓困發現金」喊多久，有人最近才在Facebook發文「普發現金」，根本是為選舉而拿香跟拜。

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黨內山頭怎麼站 江啟臣合流馬英九兩岸路線

對於國民黨大老或一方之霸怎麼站隊朱江，據透露，朱立倫請出前花蓮縣長、現任國民黨立委傅崐萁為其助拳，並與日前已辭去國民黨智庫副董事長的連戰長子連勝文合作，形成「朱傅連」陣線。

至於傅崐萁為何選擇協助朱立倫，關鍵仍在傅的「國民黨籍恢復案」，江啟臣對於此事秉持「公事公辦」的態度，依據相關規定辦理，也沒有確切時程，讓傅對自身政治生命「感到焦急」。

與傅崐萁關係緊密的花蓮縣長徐榛蔚最多再連選連任一次，徐榛蔚任期屆滿，傅崐萁除了可能失去執政資源的奧援外，無法透過國民黨籍在花蓮多所着墨，他個人也難透過黨的管道，轉戰其他地方，故對傅而言，這次出面挺朱是他的奮力一搏。合理推測，朱立倫應以傅崐萁的「國民黨籍恢復案，爭取到傅的支持。

至於江啟臣方面，江啟臣在8月11日的飛虎隊80周年紀念活動與馬英九公開同台外，江在同日下午舉行的中常會會前談話中，公開宣示尊崇馬英九的兩岸路線，除維持「不統、不獨、不武」之外，另外提到「原汁原味的九二共識」，而他連任後會籌組「兩岸和平發展委員會」，也會懇託「領袖級特使」赴中國大陸，推動兩岸交流對話。

國民黨主席江啟臣8月20日接受廣播專訪，談到兩岸交流，他說他已委請馬英九擔任特使，赴陸推動兩岸交流，馬英九已經點頭。至於朱立倫曾與中國國家主席習近平見過面，江啟臣坦言，他也見過。 （《POP搶先爆》製作單位提供）

8月20日江啟臣接受台灣資深媒體人邱明玉廣播專訪，首度證實馬英九對於江屆時懇託他擔任「領袖級特使」已經點頭，江也已向馬說明兩岸論述，自此馬江二人應可算是合流。

此外，前立法院長王金平8月12日同台江啟臣參加辦於三重先嗇宮的祈福法會，敏感時刻公開同台，難免引起臆測。

有人質疑朱立倫輔選韓國瑜未盡力 「換柱」要不要講個前因後果

韓國瑜最終站隊誰家亦是媒體關注焦點，不過據了解，韓國瑜遲未表態挺誰，可能與朱立倫有關。

「朱立倫可以問問自己2020年台灣總統大選，有沒有認真輔選韓國瑜。」有人士這樣表示，從韓國瑜參選2020以來，朱立倫擔任韓的競選總部主委，有沒有盡心輔選，內部其實都很清楚，各地方該處理的、該安排的、該拜訪的有沒有幫助韓做好，還是最後都要由其他人代為處理，大家都看在眼裏。

2015年11月7日馬英九（左）與習近平（右）的會晤，是兩岸領導人自1949年以來首次，但此後蔡英文當選台灣總統，兩岸關係急轉直下。（中央社）

韓國瑜被民進黨用「芒果乾」（亡國感）加上「抗中保台」雙面夾擊，極盡所能的抹紅，有沒有為韓國瑜提出任何反制方法，還是就讓整個局勢「失控」，大家也都看在眼裏。

不具名人士認為，朱立倫該說清楚的是「換柱」整個前因後果，因為光他個人聽過的就有「好幾種版本」，或許是因為個人觀察、詮釋、消息來源都不同，當然其中有可信度高跟低的，但換柱帶給整個國民黨這麼大的傷害，黨員不都有「知的權利」？

另有地方人士透露，在去年6月6日罷韓後不久，他就有聽過地方傳出不知道從何而生的耳語，質疑江啟臣不適合當黨主席，如果換了「某人」，國民黨會不會更好？「當時聽到沒放心上，如今想起來，令人細思極恐」。