阿富汗局勢｜民進黨羅致政：政權不得民心　重演國民黨在大陸潰敗

針對阿富汗局勢，國際關係學者出身的民進黨立委羅致政當地時間8月17日表示，阿富汗政權的潰敗，與1949年國民黨在大陸的流亡比較類似，其關鍵是被自己的人民給背棄，進而導致失去國際的支持，在國際上，自立自強才是一個國家的生存之道。他也說，阿富汗政府軍一碰到塔利班就投降，這樣怎麼可能扶的起來，呼籲台灣內部一些投降派深思。



民進黨立法院黨團召開記者會，身兼黨團書記長的羅致政表示，台灣內部有少數人將台灣類比阿富汗，但這個類比相當不恰當，也沒有客觀的依據，而比較像過去在大陸時代的國民黨，「這也是為什麼藍營人士會這樣類比」。羅致政說，國民黨在大陸時期的流亡跟轉進，與現今阿富汗政權失去人民跟國際的支持一樣，而阿富汗之所以失去國際社會的支持，主因是被自己的人民給背棄。

8月16日，數百名民眾在阿富汗首都喀布爾追着一架美軍C-17運輸機跑。（AP）

羅致政回憶，在當時，美國發表白皮書指「不願意再支持國民黨政權」，是因為這個政權貪污腐敗，沒辦法得到人民的支持，所以美國決定放棄，如何積極的回應民意，才是一個政權能存續下去的基礎，而在國際上自立自強，才是一個國家的生存之道。

民進黨立院黨團幹事長、立委劉世芳強調，將阿富汗與台灣類比，不但不倫不類，也是不了解過去台灣在追求民主、自由跟人權的過程中，已決定由自己的人民決定自身的前途。台灣是民主世界裏的重要成員，不管其身為民主燈塔的地位，或在亞洲人權上，台灣都高居首位，台灣人民已經了解，民主價值在於自願按照民主的秩序，選擇自己的總統、國家與定位，跟現在的阿富汗政權完全不同。

劉世芳呼籲部分有心人士，不要用以前國民黨一路轉進到台灣的心態，來類比目前台灣對民主政治上，由全體台灣人民共同決定這樣的「好的方向」，不要用這樣的方式來作賤自己。

民進黨立院黨團副幹事長、立委黃世傑也說，國民黨人士將台灣類比阿富汗，「都是用簡化邏輯，選邊站、抱大腿」，好像台灣的外交以及在國際的聯盟，都只是不知道價值選擇的作為，這與事實不符。

羅致政最後補充，近來看到許多令人震驚的畫面，就是阿富汗政府軍一碰到塔利班軍隊，幾乎是放下武器立刻投降，「這樣怎麼扶得起來」？台灣內部投降論者，「也是碰到解放軍馬上矮了一截」，主張打不過就投降，在這種情況下，很容易就被國際社會所背棄，要能自己站得起來，有決心捍衛自己，才有可能得到國際社會的支持。