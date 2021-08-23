蔡英文接種台製「高端疫苗」　全程直播稱「沒甚麼感覺」

在台灣，總統蔡英文周一（23日）早上赴台大醫院接種台灣產製的「高端疫苗」，蔡英文接種前稱自己不會緊張，接種後更直言，「這樣就好了啊？沒甚麼感覺耶」，並頻頻比讚，對施打過程頗為滿意。



整個接種過程，包括在等候區量測體温、於施打清冊簽名、至問診區接受醫師詢問病史、了解施打注意事項、繳交接種同意書和健保卡，最後步行至注射區就座接種，均在蔡英文Facebook直播。離開台大醫院前，蔡英文並在打卡板留影，鼓勵民眾接種新冠疫苗。

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蔡英文隨後在臉書表示，她已經順利接種「高端疫苗」，台大醫院的接種空間很寬敞，動線很流暢，她感謝專業的醫護人員，一下子就幫她打完疫苗，不會痛，現在精神很好，要繼續一天的工作。

蔡英文並再次感謝守護台灣民眾健康的醫護人員，接種疫苗，能保護自己和家人，更能夠保護醫護人員，詢問還有誰也是8月23日接種高端疫苗，一起為提升台灣集體的防護力盡一份心力。

據台灣總統府8月22日預告的行程，蔡英文8月23日上午接種「高端疫苗」後，將返回官邸與台灣東京奧運選手進行第三梯次的視像會議，期望透過持續面對面交流，了解運動選手的需求，藉由選手的經驗分享，讓台灣體育更加進步。時值八二三金門炮戰紀念日，下午蔡英文則將視察「軍備局生產製造中心」及「防空暨飛彈指揮部」。