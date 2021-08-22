154隻走私貓被安樂死適逢國際流浪動物日　台灣網民洗版蔡英文FB

台灣海巡署破獲不法私梟走私未檢疫品種貓，動植物防疫檢疫局高雄分局今天表示，昨天海巡判定為走私動物後，今天下午4時已完成154隻貓咪人道安樂死程序。諷刺的是，今天是「國際流浪動物日」，副總統賴清德上午還在臉書貼文，呼籲大家對流浪動物，「愛牠，不離不棄」，沒想到下午就傳出壞消息，許多貓奴憤怒到蔡英文總統臉書留言。



許多網友今天上午在蔡英文總統臉書留言求救，希望網開一面，拜託不要讓貓咪安樂死，「請尊重無辜生命，勿全體安樂死，讓台灣淪為他國笑柄」。

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不過，動植物防疫檢疫局高雄分局下午證實，154隻走私貓全部安樂死後，貓奴一片撻伐，許多人到蔡總統臉書留言，「今天是國際流浪動物日，我們紀念這個日子的方式，竟然是結束 154 隻貓咪的生命」、「身為貓奴的我，對於821此刻，只有滿腔遺憾與身為人的羞恥感⋯」。

還有網友質疑，「十分官僚作風，政策條例與現代文明及科技嚴重脫節，技術上完全可以經檢疫再交由愛貓人士領養，實施所謂人道毀滅太慘忍，太不近人情，太刻板官僚主義」、「農曆七月，農委會下令殺貓？看了新聞，只有難過再難過，為何草率結束無辜小生命？」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】