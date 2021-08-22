「安樂死154隻走私貓」不知變通還是依法行政?　蔡英文：盡速修法

台灣海巡署日前破獲一宗漁船走私貓案件，共154隻貓咪被走私來台。即使動保團體、愛貓人士在網絡留言、各方奔走強調願意負擔檢疫費用，農委會動植物防疫檢疫局高雄分局仍在21日將貓咪全數安樂死。該事件在台灣網絡引發廣大討論，有一派認為應該「法外開恩，政府處理不夠周全」，有一派則認為「走私業者可惡，但也有依法行政的必要」。

對此，蔡英文在臉書回應表示，依據現行法律不得不將走私動物安樂死的結果，真的讓人非常難過。她除了譴責走私者，也表示她知道大家對這次的處置有「許多不滿」。蔡英文也在臉書承諾會修法讓制度更周全，「在嚴格防疫的前提下，讓執法單位也能就個案的執行，可以更符合人道。」



蔡英文與愛貓蔡想想。（FB@蔡英文）

8月19日，台灣海巡署偵防分署在台南安平外海，在新北市籍漁船密艙中發現一籠籠一袋袋的寵物貓，共有6籠數量154隻，當中不乏名貴品種，總價值約278萬港元。依《動物傳染病防治條例》等相關法規，未經檢疫動、植物須銷毀。各界愛貓人士、動保人士爭相奔走，在網絡喊話，更有人表達願意負擔所有檢疫費用，高雄市長陳其邁亦致電關切。但21日154隻貓咪已確定依法安樂死。

行政院農委會回應外界質疑表示，「走私動物來源不明，且未依檢疫條件規定做好輸出前檢疫，亦無來源國動物檢疫證明書，引入疫病風險最高。」依據《動物傳染病防治條例》授權及獸醫專業，應採第4款即應將動物逕予退運或撲殺銷燬，但因走私動物無法退運，因此依法只有銷燬一途。

由於21日恰逢國際流浪動物日，台灣有動物團體發文批評在當天「安樂死154隻貓咪」是一種諷刺。網絡輿論大致分兩派，一派認為政府作法不知變通且未思考更周全處理的方法就安樂死；一派則認為雖然遺憾，但有防疫和保護台灣內部動物等安全的考量，不該責怪政府而應譴責走私者。而許多網友也衝進蔡英文臉書留言。

高雄市長陳其邁和蔡英文都有養貓，許多台灣網友跑去兩人臉書陳情卻無法挽救貓咪性命。（中央社）

對此，蔡英文在臉書發文回應，嚴厲譴責走私者，批評「把生命當作非法貨物的行為，實在令人痛心。」她也提到，希望大家能了解「為了保護國內動物免於走私動物帶來的疫病風險，有關單位必須依法執行，這是目前的法律規範。」

蔡英文也允諾，要透過修法的方式讓處理事情的機制能夠更周延：「在嚴格防疫的前提下，可以就個案的執行更符合人道精神」。台北市長柯文哲也發文提到，「不能善待動物的國家，不是進步的國家」強調不能因為方便，任意處置其他動物的生命，要思考更好的方法。

台農委會主委： 一切責任由我承擔

對於網絡沸騰的輿論，台灣農委會主委陳吉仲在臉書表示，「此事任何批評和譴責，皆由我個人負責和承擔」。他表示，此事是依法執行人道處理，並透露防檢局的獸醫師們都是懷著百般痛苦的心情執行人道處理。但為了保護台灣人民、動物、環境生態及產業，這實在是萬不得已的措施。

陳吉仲（右）針對網絡聲浪，強調一切責任由他承擔。（總統府提供）

陳吉仲在臉書寫到，包括貓在內的溫血動物都有傳播狂犬病的風險，而且狂犬病是人畜共通的傳染病致死率百分之百， 「稍有不慎就可能造成國民健康、國內寵物、野生動物、經濟動物的重大損害」因此對於走私動植物，法律採取最高規格的檢疫措施。

對於修法的呼聲，陳吉仲也則在臉書回應，建議修改《懲治走私條例》，加重走私動植物的刑責，並將強制規定寵物販售均須出具來源證明，以及鼓勵領養代替購。「我們也會檢討再研擬更周延的制度，兼顧嚴格的防疫作為與動物權利的作法，讓執行能更符合人道精神」。

對於走私者，陳吉仲提到，走私大量貓隻的涉案漁船人應依法受到最嚴厲的制裁，將從重吊銷涉案漁船的漁業執照、船長執業證書及船員手冊，將犯下如此「可惡罪行的一干人等逐出漁業界」。案件目前已依《懲治走私條例》、《動物傳染病防治條例》及《海關緝私條例》等罪嫌，函送高雄地檢署偵辦。