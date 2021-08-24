邀立陶宛議長訪台　民進黨立委評北京制裁傳言：佔該國經濟不及1%

撰文：屈彥辰
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因台灣問題導致立陶宛與中國大陸之間的緊張關係加劇，近日接連傳出立陶宛出口商發現中國大陸不再從立陶宛購買乳酪、糧食和木材等產品，以及雙方進行多年的農畜產品同等性談判突然停止。

與此同時，台灣立法院「台灣與波羅的海三國國會議員友好協會」會長、民進黨立委邱志偉致函給立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）、立陶宛友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）與外交委員會主席帕維里奧尼斯（Žygimantas Pavilionis），誠摯感謝立陶宛支持和台灣的友誼，並正式邀請立方議員在疫情緩和後訪問台灣。

台灣邀請立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）於疫情緩和後訪台。（Facebook＠Viktorija Čmilytė-Nielsen）

民進黨立法院黨團幹事長、立委劉世芳8月23日受訪時證實此事，她表示，「我們表達誠摯的歡迎」，邱志偉已經正式提出邀請，「我們當然希望在全球疫情比較緩和的時候，立陶宛的國會議長可以到台灣訪問」，也希望台立兩方要互設代表處的時候，不要受到中國的干擾。

另外傳大陸對立陶宛的制裁升級，停止審查、批准立陶宛食物進口許可證的傳聞，劉世芳說，就她的了解，立陶宛跟中方的國際食品貿易，額度不到立陶宛全國經濟額度的1％，但這件事情的真偽還在查處中。

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劉世芳再次強調，台灣跟立陶宛互設代表處是民主國家對於價值同盟的友好表現，中國不應藉勢懲處立陶宛，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近日親自致電給立陶宛外交部長，表達美方的支持，她相信民主國家之間的友善行為，應該獲全民一致的肯定與支持。

台灣外交部強調，立陶宛位處捍衛民主自由體制的前線，與台灣是理念相近的友好夥伴，立國的國會對台灣也十分友好，雙方互動密切。過去連續兩年，立陶宛超過半數的國會議員曾聯名致函世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。深信台立兩國將在自由民主的普世價值基礎上，持續深化並拓展各項領域的交流合作，全面提升兩國的實質關係。

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