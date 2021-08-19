新冠疫苗｜台醫生揭致命副作用徵兆　視力改變、下肢腫脹需留意

新冠疫苗開打至今，民眾多少都有全身痠痛、疲倦、想睡，以及低燒等副作用；但民眾最怕發生打AZ疫苗引起靜脈血栓、打莫德納疫苗造成心肌炎。究竟該如何預防呢？



台灣心臟內科醫生分享 疫苗造成的血栓或心肌炎有這些危險徵兆（點擊放大閱讀）▼▼▼

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打新冠疫苗 血栓、心肌炎發生率低

門諾醫院心臟內科主治醫師陳翰興指出，不論是接種哪種新冠疫苗，都有民眾會出現全身痠痛、疲倦想睡，以及低燒等副作用，甚至有些民眾會出現嚴重的頭痛、腹痛、呼吸困難、胸痛、喘等症狀；但最怕的是，造成靜脈血栓、造成心肌炎等嚴重副作用。

根據統計，發生嚴重副作用的族群中，血栓多發生於20到40歲的男女，心肌炎則常見於不到30歲年輕男性身上。陳翰興強調，無論莫德納疫苗造成的心肌炎，或是AZ疫苗造成的血栓副作用，發生率都極低。

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新冠疫苗嚴重副作用危險徵兆

陳翰興說明，以AZ疫苗來說，血栓常見的症狀有嚴重頭痛、視力改變、癲癇、嚴重腹痛超過24小時、嚴重胸痛、呼吸困難、下肢腫脹、下肢疼痛、皮膚出現自發性血點、紫斑與瘀青；莫德納疫苗可能會發生的心肌炎，則是出現胸痛、喘、心跳加快、顫動等症狀。

寫日記記錄觀察 預防嚴重副作用

陳翰興建議，施打新冠疫苗後，可在日記上針對特定時間做標記，AZ疫苗在施打後4至28天、莫德納疫苗在施打後14天內做記錄，時間內密切觀察症狀，才是預防的重點。陳翰興強調，罕見的血栓及心肌炎的副作用，都是可以治療的，且致死率並不高，如果真的出現罕見的副作用，盡速就醫即可。

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心血管疾病可以打新冠疫苗嗎？

「打新冠疫苗有點像是照妖鏡。」陳翰興表示，打新冠疫苗會把身體原本沒處理好的問題放大出來，要擔心的其實不是疫苗本身，而是原本有的慢性病有沒有控制到位。陳翰興建議，有心血管疾病的病人，只要近一個月內沒有症狀，且都有定期配合醫師追蹤治療，一定要施打新冠疫苗；因為患有三高及心臟疾病的病患，一旦感染新冠肺炎，症狀會更加嚴重，接種新冠疫苗才能大幅降低住院及重症的機率。

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