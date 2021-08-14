九把刀岳母打疫苗後猝逝　台防疫女神提接種後現這7症狀必就醫

作家九把刀11日下午在臉書透露，岳母施打AZ疫苗4天後不幸猝逝，讓一家人相當悲傷，「防疫女神」許書華也PO文表示，如果在施打疫苗後發現「7症狀」，並在3天內都沒有好轉的話，就務必馬上就醫。



九把刀透露57歲岳母在上月26日施打AZ疫苗，當下都沒有休案任何不適，豈料到了30突發生背部劇烈疼痛的症狀，當下岳母還在LINE寫著「好恐怖AZ發作痛到背部抽痛，從背部往頸部開始劇痛，陣痛一陣一陣，痛吐完了，休息一下又開始陣痛，痛起來會要命啊，劇烈疼痛起來根本無法動」，當日下午，岳父便發現岳母以奇怪的姿勢萎縮在沙發上，並沒有呼吸心跳。

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台灣註冊家醫科醫師許書華，在臉書上表示「得知九把刀岳母憾事⋯願逝者安息。」也再次提醒民眾必須在施打疫苗後必須格外注意身體狀況，發生異常不適就必須馬上就醫。許書華表示在施打後30分鐘內出現「呼吸困難、血壓下降、嘔吐、舌咽腫脹、皮膚紅疹」等症狀，就務必馬上就醫。

在接種的3天內，最可能出現「發燒、疲倦、噁心、頭痛、肌肉痠痛、關節痛、打寒顫」等，若持續3天以上沒有減輕、好轉，抑或者出現新的不適症狀，也要馬上就醫治療才對。在施打mRNA疫苗後，可能會出現腫熱痛癢的「新冠手臂」，可以用冰敷或消炎止痛藥緩解不適。

另外，許書華表示施打AZ疫苗必須觀察28天，其中最嚴重的不良反應就是「血栓」，要是在第4～28天，出現「呼吸急促、胸痛、持續腹痛、下肢腫脹疼痛、持續頭痛、複視、皮膚出現出血點不明瘀青」等七症狀，一定要馬上就醫治療！

至於mRNA疫苗的不良反應，許書華表示「大多副作用都發生在接種第二劑的3至14天內」，最重大的不良反應是心肌炎，如出現「胸痛、喘、心跳快」等症狀，就請務必就醫。最後，許書華也表示「希望不會影響大家打疫苗意願啊～」語重心長的說道「評估利大於弊就去打，有警覺即可。」

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