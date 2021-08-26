阿富汗局勢｜國民黨趙少康籲接收女性難民　台外交部：盡力施援

阿富汗局勢驟變，塔利班軍隊攻入阿富汗首都喀布爾比各界預期的快，美國總統拜登（Joe Biden）宣佈美軍在8月31日全面撤出的決定，無疑是惡化阿富汗局勢的關鍵因素。阿富汗難民急於逃離塔利班掌握的畫面，透過西方媒體不停播送，深刻影響全球，包括重傷美國的「世界警察」、霸權領導形象。



針對中廣董事長趙少康呼籲台灣接收千名阿富汗女性難民，台外交部副發言人崔靜麟8月26日表示，關於呼籲台灣應接納阿富汗難民事情，因涉及身份認定、就學、就業等事宜，需要進行「跨部會協調」，台灣尚未制定「難民法」，因此台灣政府將視實際狀況，在能力範圍內提供可行援助。 （截自 YouTube @ 中華民國外交部）

除「疑美論」由此出現外，台灣究竟是否要接納阿富汗難民也成為台灣現正討論的議題。中廣董事長趙少康8月21日在Facebook呼籲，台灣應該接納1,000名阿富汗難民。既然全世界都在批評、責怪美國粗暴的從阿富汗撤軍，唯獨民進黨還死命的維護美國，把質疑美國的人都打成失敗主義者、中共同路人。他建議台灣乾脆大方的雪中送炭，向美國提出願意幫美國接納1,000名阿富汗難民，引進新移民、拓展新文化。

趙少康說，台灣作為美國堅定的盟友以及發揮人道主義的精神，台灣本應該接納更多的阿富汗難民，但台灣地狹人稠，心有餘而力不足，貿然引進太多難民，恐怕台灣民眾不易接受，而因為塔利班歧視女性，剝奪女性受教權，所以台灣可以優先接納1,000名阿富汗女性，到台灣繼續接受教育，實現她們完成學業的夢想和權利，協助她們尋找適當的工作。這樣既能彰顯台灣善盡國際公民的責任，也可略解美國的尷尬處境。也可以邀請諾貝爾和平獎得主馬拉拉來台灣演講，聲援阿富汗女性。支持美國的民進黨朋友，應該會盡力促成吧？

針對趙少康的呼籲，台灣外交部8月26日召開例行記者會時，副發言人崔靜麟表示，對於近期阿富汗情勢的變化，塔利班部隊進入阿富汗首都喀布爾之後，各國紛紛安排撤僑或協助阿富汗若干人民離境，台灣外交部及相關駐外館處持續關注阿富汗跟周邊局勢發展。關於呼籲台灣應接納阿富汗難民事情，因涉及身份認定、就學、就業等事宜，需要進行「跨部會協調」。

崔靜麟說，由於台灣尚未制定「難民法」，因此台灣政府將視實際狀況配合國際社會、理念相近國家相關倡議，在能力範圍內提供可行援助，以善盡國際責任。