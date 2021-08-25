阿富汗局勢｜中國商人憶述初見塔利班極不安　一句玩笑後如釋重負

阿富汗早前變天，塔利班回朝以及隨之引發的逃難潮令這個「亞洲的十字路口」受到全球注視。近日，有身處當地的中國商人分享槍口下的生意與生活，更提到接觸塔利班人員前後所感受到的反差等。



塔利班日前進入喀布爾，聽到消息後，住得離總統府比較近的貿易商人于洋覺得首都怎麼也得打上兩天仗，於是立刻決定搬家，租車往郊區方向去。詎料，他踫上嚴重堵車，內心更加忐忑不安，遂給司機加了錢走小巷，費盡心機終於抵達較安全的地方。脫險後，于洋還專門買了兩公斤肉慶祝，不過他很快意識到折騰了那麼久似乎有些徒勞，因過程中他幾乎完全沒有聽到槍聲，翌日上街一切如常，反而是距離市區偏遠的新住處有水電問題，令其不方便。

于洋坦言，他對戰事沒有太大感覺，因「後期幾乎不是在打，塔利班過去就投降了，大家都沒反應過來，這事就結束了，太快了」。不過局勢還是對其生意構成了影響，因為他發現客戶都不見了，「他們在準備逃離阿富汗」。雖然未來充滿未知數，但生意和生活還得繼續，于洋沒有決定馬上撤離，而是觀望着後續的環境是否還適合他留下來。

塔利班回朝觸發逃難潮，圖為大批民眾聚集在阿富汗喀布爾機場外。（新華社）

危險、無常是不少人對阿富汗的印象，對於該國的生活，在阿富汗、巴基斯坦兩邊跑的阿明深有體會。

從事礦產生意的阿明常需穿梭於杳無人煙的大山及動盪混亂的街頭間穿梭，某次，他從友人家吃完飯坐後的士回程，結果遭攔下再被兩個人拽下車，對方嚷着「money」（錢）令他知道對方的意圖，為此爭執了10分鐘。始料未及的是，阿明被槍托猛得一砸，雖然沒有擦槍走火，但嗅到危險的他深知這錢不給是不行了。不過情況在有朋友在身邊的時候會好一點，例如某次他被邊檢的人攔下搜身，但在其狠話和蔑視的眼神回應下，對方即使語氣惡劣仍放棄了搜身搶錢的想法，「在那邊沒朋友的話，我肯定要挨毒打」。

雖然有過不愉快的經歷，但從朋友的經歷，阿明還是深刻感受到該國的痛楚，例如前一天還曾一起吃飯唱歌跳舞的大學教授，第二天就與他天人永隔，只成喪訊上的黑白照片，亦有生活小康的合作夥伴要面臨一家老小在無差別轟炸中遇難的崩潰。

塔利班回朝觸發逃難潮，圖為身在巴基斯坦的阿富汗難民。（新華社）

值得一提的是，阿明也曾在朋友家與塔利班人員「打交道」。他憶述，自己初見塔利班人員的時候十分不安，擔心對方真如印像般殘暴、冷酷，然而對方進來後與在場人士逐個握手擁抱，還跟他開玩笑道「你這鬍子再留長點，就像我們塔利班了」，這種反差令他頓時舒一口氣。

目前阿明打算月底再回國，由於以往礦產資源不少就都掌握在塔利班手中，因此他覺得自己生意受到的衝擊或許不會太大。不過對於當地人而言，憂慮和疑問還遠未得到解決，尤其是女性。阿明的翻譯告訴他，其母親就曾因獨自在喀布爾街頭走路而遭遇襲擊，原因僅僅是沒有男性直系親屬陪同。