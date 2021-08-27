視解放軍只是紙老虎？　國民黨蔡正元總結「台獨」青年八大特點

周五（27日），台灣政治人物、國民黨義務副秘書長蔡正元，在Facebook發文表示「台灣年輕一代人大多台獨化了」。



蔡正元說，「年輕台獨分子」的認知有八大特點，「一是他們是台灣人，不是中國人；二是台灣不是中國的領土；三是中國阻擋台獨，所以中國人是敵人，仇中是政治正確；四是中國惠台措施是統戰手法，欺騙台灣人；五是中國大量進口台灣貨，是因為其他地方買不到；六是中國解放軍只是紙老虎，怕美國，不敢打台灣；七是台灣已經實質獨立，正在找時機宣布獨立；八是中國武統台灣，美國會出兵擊敗中國，促使中國瓦解。」

台灣獨立公投主張旗幟在台北市西門町商圈街邊飄揚。（多維新聞）

蔡正元言論一出引發網友熱議，有網友留言「上一個這麼想的，是香港覺青」、「台灣年輕人把謊言當信仰，當然是災難」、「還好台灣人海島的投機性格很強，解放後自己會轉彎，而且會轉得又快又漂亮」、「這些年輕的台獨份子，若台海開戰，屆時這些無知的小台獨恐怕嚇的屎尿滿地流！跪地求饒！」

還有網友留言，「就讓綠營繼續執政，台灣繼續沉淪，否則這些人永遠不會醒。其他黨派執政永遠會被黑，被強烈抵抗，反正兩岸關係回不去了，（民進黨）繼續執政，自己承擔後果，也不見得是壞事，台灣是會早點獨立？還是會早點統一？總之結果會早點出現。」