新加坡歌手孫燕姿遭指「台獨」　粉絲倡勿針對明星上綱上線

男星張哲瀚被曝疑似「精日」（精神日本人）的言行後，內地網絡開始掀起公眾人物政治立場排查，羅永浩、高曉松等公眾人物先後被挖出曾發表「精日」言論，被網民討伐。

隨後，微博一些網民對娛樂圈明星展開政治立場排查。新加坡藝人孫燕姿，台灣藝人蔡依林、蕭亞軒等人也被指控「台獨」，登上微博熱搜。不過，也有許多網民批評這種檢討文化「太過牽強」、「上綱上線」：一個新加坡人有必要支持台獨嗎？



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微博有網民爆料指，新加坡華語樂壇女歌手孫燕姿曾在接受採訪時將「台灣」、「香港」與「中國」並列；在專輯上列出「到過的國家」，其中內地版寫的是「中國」，但海外版的同樣位置寫的是「香港」；曾代言包裝上寫有「不含中國原料」的品牌。她還曾在李顯龍到訪台灣後不久，親身慰問台灣軍隊，並寫下慰問信。

蔡依林則是在專輯中曾宣傳「台獨」頭目李登輝，並將香港稱作「國外」，且發言時將「台灣」與「中國」並列，她還曾被央視點名是「台獨」，曾參加「台獨」陳水扁的總統就職典禮。蕭亞軒則曾舉行「8國聯軍」記者會，並與辱華品牌杜嘉班納的創始人交往密切，還曾將上海稱作「國外」。

不過，也有不少網民為這些歌手打抱不平，認為這種檢討文化太過牽強，且連孫燕姿這種新加坡籍明星都被貼「台獨」標籤，認為與事實恐怕相去甚遠，只怕明星無辜成為部分激烈民族主義情緒的發洩口。

正值日本投降76周年之際，中國民間愛國情緒高漲，不少公眾人物被網民翻出過往「辱華」、「精日」、「台獨」等言行。此前吳亦凡、霍尊事件已讓娛樂圈地震，如今再掀政治立場排查，娛樂圈一波未平一波又起。

翻炒「證據」起底明星 此股歪風不可長

從小S日前因說「國手」被出征的事件開始，便有許多網民認為，不應該一直亂扣帽子。當時，隸屬官方的《海峽之聲》也發表文章，批評大陸部分網民「亂扣帽子」加上「民進黨搧風點火」，才使得小S事件被過度放大，演變成對立。從官媒的態度，可見官方對這種民粹聲音在輿論場上的發酵亦感不滿。

而今次孫燕姿被指控「台獨」一事中，孫燕姿的粉絲則提到，她曾去過南京大屠殺紀念館，當初四川地震後孫燕姿也第一時間參與新加坡慈善組織奔赴災區援助兒童，是「正能量偶像」，呼籲網民不要針對明星過往一些「無心之失」上綱上線。

事實上， 無論小S事件還是孫燕姿遭指台獨，這些網民提出的所謂「證據」都是一些「舊梗」，對於那些過往的是非曲直，其實亦都早已有定論。而部分網民因為近期的張哲瀚事件，又燃起來這一股民粹，事實上最近那股風潮一直很旺，是在這樣的氛围下重燃了對明星的「起底」、「扒粪」文化，而這樣的一股熱潮是不可取的。