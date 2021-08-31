美國防部前高官薛瑞福：台灣如東西德邊界重鎮　攸關保衛盟友安全

美國前國防部印太安全事務助理部長、華府智庫「2049計畫研究所」主席薛瑞福（Randall Schriver），當地時間8月31日在「凱達格蘭論壇—2021亞太安全對話」上表示，台灣已成現代的「富爾達缺口」（Fulda Gap，在冷戰時期為東德與西德的邊界，具有重要戰略意義），是確保印太自由開放秩序的關鍵，若將地圖攤開來看，一但失去台灣在印太地區佔據的這些地方，保衛日本南部的琉球島鏈等地方、確保在南海的自由航行行動將非常困難。



薛瑞福開頭先提及阿富汗局勢，指中共威脅台灣將如阿富汗政府一樣被美國拋棄，但他在政府裏的朋友們說，「一但我們克服了這些困難，我們就會有更多的軍隊、更多的時間和注意力，會有更多的錢花在印太地區和中國競爭」。薛瑞福稱，中國顯然以這種方式傳遞訊息，因為這有助於他們更廣泛的訊息作戰活動，試圖不戰而勝，但有趣的是，「芝加哥全球事務委員會」最近發表一份民調，顯示有52％的美國人認為應該保衛台灣，這是有史以來最高的一次。

薛瑞福表示，台灣已成現代的「富爾達缺口」，是確保印太自由開放秩序的關鍵。（多維新聞）

薛瑞福認為，這說明了越來越多人意識到台灣的重要性，他鼓勵台灣的朋友了解，儘管美國在離開阿富汗時遇到了困難，美國仍然對台灣有「堅定的承諾」；從長遠來看，他非常看好美國與台灣之間的關係、美國對台灣的防禦承諾，以及與中國加強競爭以確保自由開放的印太地區。他強調，美國與中國的競爭，是關於印太地區的自由和開放秩序，「中國確實試圖破壞這種自由和自由秩序，並創建一個更適合其威權模式的區域架構」。

薛瑞福並指出，中國正在建設一支能力不斷增強的軍隊，而且其能力增長越來越快，具體目標是施加影響力併發揮能力，改變區域架構，使中國受益更多。他遺憾美國過去低估中國，目前，可以看到中國的投資正得到回報，至少能更頻繁、有規律的恐嚇及脅迫台灣，飛越中線的戰機頻率更高，繞台飛行的轟炸機數量更多，不過他不太擔心解放軍會在六年內武力犯台。薛瑞福認為，戰略提升對解放軍來說仍然是一個大問題，另外，這是一支自1979年以來從未見過戰鬥的軍隊，這意味着解放軍中沒有人在作戰層面經歷過任何挑戰。

薛瑞福強調，美國對此態度認真，不是因為對台灣有親近感，儘管最近的民調顯示有過半的美國人認為要保衛台灣；不是雙方有重要的貿易關係，儘管台灣是美國的第十大貿易伙伴；甚至不是因為美國對台灣半導體的依賴，儘管這是事實；這不是因為我們的法律義務，也不是因為那些《與台灣關係法》的文字，在「對美國利益構成嚴重威脅」方面非常強大。而是因為台灣已經是現代的「富達爾缺口」，是確保印太自由開放秩序的關鍵。

薛瑞福提醒，如果有人還記得冷戰歷史，西德的「富達爾缺口」就是這樣的一個關鍵地方，「絕對必須持有它」，如果失去這個地方，將無法缺保在西歐盟友的自由和安全。若現在攤開地圖來看，一但失去台灣在印太地區佔據的這些地方，保衛日本南部的琉球島鏈等地方、確保在南海的自由航行行動將非常困難。如果台灣成為解放軍的基地，除了他們建造的這些軍事前哨之外，第二島鏈和大洋洲也將岌岌可危，「我們都對那裏感興趣，尤其是我們的在南太平洋擁有領地，及擁有深厚興趣的法國盟友」，一旦失去台灣，要確保這些利益將極度困難。