台國防部發布「中共軍力報告書」：解放軍未完全具備全面攻台能力

台灣立法院新會期開議，台灣國防部也向台灣立法院發布最新一期的「中共軍力報告書」，內容分析指出解放軍攻台的七個可能時機點，包括台灣宣布獨立、台灣明確朝向獨立、台灣內部動盪不安、台灣獲得核子武器、兩岸和平統一對話延遲、外國勢力介入島內事務、外國兵力進駐等。不過該份報告書也認為，目前中共尚未具備全面攻台的正規作戰能力。



台灣國防部向台灣立法院繳出最新一期的「中共軍力報告書」，內容分析指出解放軍攻台的七個可能時機點。（微博@央視軍事）

報告書指出，中共對台可能行動包括認知作戰、灰色地帶威脅、聯合軍事威懾、聯合封鎖、奪佔外離島、斬首作戰、聯合火力打擊、全面進犯等。

報告書認為，解放軍雖加強實戰化訓練、建構新型作戰力量、發展新興軍工科技與佔據研發，但對台戰術戰法運用，仍受限台海天然地理環境、登陸載具與後勤能力不足等因素，尚未完全具備全面攻台的正規作戰能力，目前仍以對台進行聯合軍事威懾，聯合封鎖及聯合火力打擊為主要選項。

最新一期的報告書更首度揭露共軍電子戰能力，解放軍軟、硬殺電子攻擊、通信阻絕與遮沒能力，已威脅「第一島鏈以西區域」。對渡海登陸部份，也首度將空降、機降納入評估。報告書也示警，中共可能使用網軍、駭客，啟動「全球網路攻擊」，區域範圍包含「第一島鏈以西區域」，不僅對台威脅甚鉅，更可能造成美日援台的障礙。

這七種解放軍攻台可能性，在往年的「中共軍力報告書」也曾被提過，前國民黨立委林郁方分析指出，這七種可能性中只有三種可能性是最高的，首先台灣宣佈獨立、台灣內部動盪不安、台灣獲得核子武器以及外國兵力進駐台灣目前是比較不可能的，至於台灣明確朝向獨立、兩岸和平統一對話延遲和外國勢力介入島內事務，這三種語意曖昧，則屬於主觀認定。