美空軍部長稱要讓中國感到恐懼　解放軍回應：一不怕苦、二不怕死

針對中國軍事快速現代化的速度，美國空軍部長肯德爾（Frank Kendall）稱，要提高預算，以研發出能嚇到中國的新技術，要讓中國感到恐懼。對此，中國外交部發言人華春瑩曾回應稱，「建議他問問中國人民解放軍空軍同不同意。」

8月31日，解放軍空軍兩個不怕回應美軍挑釁。解放軍空軍新聞發言人申進科大校強調，「空軍官兵始終傳承『一不怕苦、二不怕死』的血性膽魄，堅決捍衛國家空天安全、堅定維護國家發展利益。」



美國「防務新聞」網站8月17日報道，肯德爾在接受採訪時表示，美國空軍目標應該是開發「嚇到中國」的那種跨越式技術。但空軍能否做到這一點，取決於國會是否同意退掉不合時宜的老舊飛機。

肯德爾說：「美國空軍受到了過度的限制，我認為我們沒有被允許去做我們真正需要做的事情，也就是把資源騰出來。我們花了很長時間才讓國會允許我們退役老飛機。」

肯德爾表示，「中國空軍的現代化比預想的快得多，這意味着美國空軍要做更多的工作。我對中國及其軍事現代化已經着迷很長時間了，我明白這對美國國防安全意味着什麼。我就任以後重新加快了進度，其中一件事是我們對中國軍事現代化計劃的情報。中國人進展的速度比我預期的要快。所以，我們有很多工作要做。」

在2022財年美國國防預算中，美國空軍計劃在2022年退役42架A-10，48架F-15C/D和47架F-16共138架戰機，4架E-8「聯合星」和全部20架RQ-4「全球鷹」。

目前，肯德爾重點關注F-35戰機的Block 4升級項目，這一升級將幫助F-35擴展其計算機能力，並增加新的武器和傳感器。

肯德爾還提到了B-21，他說：「我們有一些事情正在籌備中，還沒有向公眾透露，我不能透露。其中一個被部分披露的是B-21轟炸機。我認為這將是一件令人生畏的武器，它將是非常有能力的。還有一些類似的項目正在進行中。但我認為，我們必須一直考慮哪些技術能威脅我們敵人。」