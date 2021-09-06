台灣藝人張鈞甯否認「台獨」　聲明「堅定地認同自己中國人身分」

據台媒ETtoday報道，台灣藝人張鈞甯被大陸網民指出其碩士論文因為提到「我國」，以及過去接受專訪提到「台灣不能輸」，所以被判定是「台獨藝人」。對此，張鈞甯工作室於9月6日發表聲明駁斥，並強調「她一直堅定地認同自己的中國人身分」。



張鈞甯工作室於9月6日發布聲明指出，近期網路上指控張鈞甯的台獨言論是不實訊息，並表明一直堅定認同自己的中國人身分。（微博@張鈞寧工作室）

張鈞甯工作室在今（6日）日發表聲明，表示近日網路上出現有關張鈞甯「台獨」的相關訊息是「不實訊息」，並強調：「張鈞甯女士無台獨立場，她一直堅定地認同自己的中國人身分，也絕不允許任何有心人利用地域製造矛盾！」。最後，也呼籲網友要明辨視聽：「停止傳播不實訊息！」

張鈞甯於2010年畢業於台灣中央大學產經研究所，她當時畢業論文題目為「我國演藝人員經紀管理之法制問題」，其中「我國」二字被大陸網友指控為「台獨」言論，因而引發爭議。

+ 4

事實上，張鈞甯多年在大陸戲劇圈發展，她所接拍的電影、電視劇都受到矚目。如今被挖往日言論遭質疑政治立場，大陸網民認為最受衝擊是她演出的《女心理師》，該劇由楊紫主演，張鈞甯戲份是否受到近日輿論影響，成為議論話題之一。

與此同時，微博上有影劇博主爆出張鈞甯慘遭中國新劇《女心理師》除名，並展示百度百科截圖，證實張鈞甯已在演員名單中「被消失」，且還傳出戲份也遭到刪除。但截至目前為止，百度搜尋與劇組官方微博仍能看到張鈞甯出現在演員表上。