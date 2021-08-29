趙薇發文闢謠人在北京後急刪　但IG簡介上卻寫下這3個字惹人猜想

中國大陸近來進行「劣跡藝人」清算，許多藝人微博超話被刪除，連知名女星趙薇昔日如《還珠格格》等經典作品演員表都被除名，昨（28）日爆出她連日逃去法國，她今（29）日下午無預警更新IG，是在被消失後首發聲，引發熱議。但文章如今已刪除。



趙薇今日下午PO出的IG貼文，被大陸網友立刻截圖在微博瘋傳，該文章中共有3張照片，寫下「最好的季節，和爸爸媽媽在一起聊天，就好像自己從未長大過，真好.....」不過沒多久該文已被刪除，讓網友議論紛紛。

網傳已逃去法國的趙薇在今天（29日）在IG首度發聲，更與網友溝通交流，但發文已被刪除。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

只見其中一張照片前方有一隻獅子玩偶，後方書架上有一本《最好的時光》，對此網友留言指出，這本書搭配圖文，更有意境，趙薇則親回，「北京初秋，最佳閱讀時間，大自然是魔術師」，此番話被解讀人仍在北京，未像傳言所說逃去法國。

趙薇被消失多日後終於發聲，讓粉絲開心表示，「姐一切都好，我們就安心了，好幾天沒有睡了」，對此，也釣出本尊親回，要粉絲好好睡覺和吃飯。另外，也有眼尖網友發現，趙薇刪文後，在IG個人簡介上寫下「哈哈哈」3字，讓外界看不清楚是什麼操作。

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