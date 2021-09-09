中正紀念堂將轉型「反省威權公園」　台促轉會：移除蔣介石銅像

民進黨政府9月8日公布台北「中正紀念堂」轉型方案，宣佈未來將改造成「反省威權歷史公園」，除了移除堂體大廳的蔣介石銅像，還計劃改造整個中正紀念堂的空間規劃，表示要破除原本空間存在的「崇拜、仰望視角」。

矗立於台北市中心的「中正紀念堂」，是蔣介石逝世後國民黨政府為紀念他而興建，為眾多紀念蔣介石的建築中規模最大者，1980年落成以來即成為台北市中心重要地標與觀光景點之一。但由於帶有歌頌蔣介石的色彩，自解嚴後其存廢就成為藍綠爭執不休的議題。



蔡英文上台後，成立平反國民黨白色恐怖和清除國民黨威權時期象徵的機關「促進轉型正義委員會」，中正紀念堂的轉型也成為重點，現在轉型方案終於出爐。

根據促轉會公布的中正紀念堂轉型方案，主軸是將中正紀念堂改造成反省威權的歷史公園，整體園區有兩大轉型方向，包含「改造威權空間」與「重構紀念敍事」；轉型的三大處置措施，則包括移除大廳內的蔣介石銅像、改造堂體功能及外觀，以及破除園區整體崇拜軸線。

根據規劃，園區內帶有威權象徵的空間，包括牌樓、廣場、大道、角亭、堂體、銅像大廳，階梯、丹陛等都將進行調整；園區內帶有崇拜、仰望視角的路徑，也會討論如何改善。

促轉會代理主委葉虹靈說，經蒐集受難者團體與專家等多元意見後，此方案最能兼顧轉型正義與銘記歷史刻痕，也會將公共空間還給民眾，未來會有公園之實，不會徒有公園之名。

中正紀念堂為台灣知名景點，但也因為政治色彩備受爭議。（instagram@ayane7628）

此方案確定移除蔣介石銅像，不拆堂體，葉虹靈表示，堂體可保留用作歷史反省之用，且堂體、牌樓、階梯等硬體被指定為古蹟，因此未來改造過程也須符合文資處理規範，屆時移除銅像時也不能影響古蹟，促轉會將與文資專家討論後續規劃。

立法院國民黨團書記長陳玉珍對此批評，民進黨政府應尊重歷史，應把施政重心放在怎樣讓民眾取得疫苗、讓經濟更好，促轉會這種一延再延的黑機關，可以廢除了。