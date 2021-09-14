日本再援贈台灣50萬劑AZ疫苗　至今第五度已共約390萬劑

台灣外交部周二（14日）對外說明，日本外相茂木敏充已於當天上午宣布，將再援贈50萬劑AZ疫苗予台灣，協助共同對抗新冠肺炎肺炎疫情。

今次已是日本政府對台灣提供的第五批AZ疫苗援助，日本迄今已無償捐贈台灣約390萬劑AZ疫苗。

對於日本多次慨伸協助抗疫，台灣外交部謹代表台灣政府及人民再度表達由衷謝意。



日本外相茂木敏充於9月14日上午宣佈將再援贈50萬劑AZ疫苗予台灣。（Getty Images）

台灣外交部表示，日本與台灣在公共衛生領域合作密切，相互扶持，可謂患難見真情。台灣2020年援贈日本口罩等防疫物資，協助共同遏阻疫情擴散，受到肯定；日方也以實際行動支持台灣參與世界衛生組織（WHO），包括2021年6月日本參議院首度全院一致通過決議支持台灣參加WHO，日本首相菅義偉也在G7峰會表明支持台灣以觀察員參與WHA。台日雙方在面臨嚴峻的威脅及挑戰之際，彼此伸出援手，充分展現出難能可貴的堅韌友誼。台灣政府由衷感謝日本不斷協助台灣有效防疫，深信經由雙方的持續合作，必能成功克服疫情，共同度過艱難時刻。

台灣外交部總結，台日之間共享自由、民主等基本普世價值，在各個層面往來密切，互為重要夥伴及珍貴友人。台灣堅信在此厚實基礎上，雙方將繼續深化互惠友好關係，共同深化公衛防疫領域的合作，同心協力遏止疫情蔓延，維護人類健康安全。